رئيس مركز بلاط يتابع أعمال صيانة المطبات الصناعية بالشارع العمومي

تابع عمار منصور محمد، رئيس مركز ومدينة بلاط بالوادي الجديد، أعمال إدارة الطرق ببلاط لصيانة المطبات الصناعية بالشارع العمومي أمام مسجد بلاط الشرقي، في إطار الحرص على رفع كفاءة الطرق وتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على سلامة المواطنين.

وتأتي هذه الأعمال ضمن جهود الوحدة المحلية المستمرة لتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والحد من المخاطر المرورية، بما يضمن سلامة مستخدمي الطريق ويحقق المظهر الحضاري اللائق بمدينة بلاط.

وأكد رئيس المركز استمرار المتابعة الميدانية لأعمال الصيانة والتطوير، والحرص على سرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين وتحقيق أعلى معدلات السلامة المرورية.