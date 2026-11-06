اتحاد تنس الطاولة يكثف استعداداته لاستضافة البطولة العربية للأندية

كثف الاتحاد المصري لتنس الطاولة، برئاسة اللواء أشرف حلمي، استعداداته لاستضافة منافسات النسخة الـ37 من بطولة الأندية العربية لتنس الطاولة للرجال والسيدات، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 10 إلى 15 نوفمبر الجاري، بالصالة رقم 2 في مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

تأتي استضافة البطولة في إطار جهود الاتحاد المصري لتنظيم البطولات العربية والدولية، وتعزيز مكانة مصر على خريطة استضافة الأحداث الرياضية الكبرى، بما يعكس الثقة في القدرات التنظيمية والإمكانات التي تمتلكها الرياضة المصرية.

وكشف الاتحاد المصري لتنس الطاولة عن مشاركة 33 فريقًا في منافسات البطولة، يمثلون 10 دول عربية، بواقع 19 فريقًا في منافسات الرجال و14 فريقًا في منافسات السيدات، في مشاركة مرتقبة تعكس حجم الاهتمام بالبطولة وقوة المنافسة بين الأندية العربية.

ومن المنتظر أن تشهد البطولة منافسات قوية على مدار أيامها، في ظل مشاركة نخبة من الأندية العربية، وسط تطلعات لتقديم تنظيم مميز يليق باسم مصر ومكانتها الرياضية، وخروج الحدث بالصورة التي تعكس قدرة الاتحاد المصري على استضافة كبرى البطولات.