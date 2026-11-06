تحذير عاجل من أمريكا: قراصنة يخترقون هواتف آيفون وماك لسرقة البيانات

أصدرت وكالة الأمن السيبراني الأمريكية تحذيراً عاجلاً لمستخدمي أجهزة "أبل" (Apple)، حيث استغل قراصنة إنترنت ثغرة أمنية سابقة في أنظمة آيفون وماك، لزرع برامج خبيثة تسرق البيانات الشخصية وكلمات المرور للمستخدمين.

ثغرة قديمة تعود للواجهة

وبحسب تقرير نشره موقع "ذا هاكر نيوز" (The Hacker News) المتخصص في الأمن السيبراني، تعتمد هذه الهجمات على ثغرة أمنية تحمل الرمز (CVE-2024-27834).

وتسمح هذه الثغرة للمخترقين بتخطي أنظمة الحماية في أجهزة أبل، وقراءة أو تعديل الملفات دون علم المستخدم.

ورغم أن شركة أبل اكتشفت هذه الثغرة وأصدرت تحديثات لإغلاقها في شهر مايو الماضي، إلا أن القراصنة استغلوها مجدداً لاستهداف الأشخاص الذين لم يقوموا بتحديث أجهزتهم.

كيف تتم عملية الاختراق؟

وأوضح التقرير أن القراصنة يستخدمون طرقاً ذكية للإيقاع بالضحايا. فهم يقومون باختراق مواقع إنترنت شهيرة وموثوقة، أو تصميم مواقع مزيفة تشبهها تماماً.

وبمجرد دخول المستخدم من جهازه (سواء كان آيفون أو ماك) إلى هذه المواقع، يتم تحميل كود برمجي خفي يهاجم متصفح الإنترنت.

وبعدها، يقوم هذا الكود بزرع البرنامج الخبيث الذي يسرق ما يُعرف بـ "ملفات الارتباط" (Cookies)، والتي تحتوي على بيانات الدخول لحسابات المستخدم المختلفة.

قراصنة دوليون ومهلة للتحديث

وأشار خبراء الأمن السيبراني إلى أن هذه الهجمات المعقدة تقف خلفها مجموعة قرصنة شهيرة تُعرف باسم (APT29) أو "الدب المريح"، ويُعتقد أنها مدعومة من جهات حكومية أجنبية.

وللحد من هذه الكارثة، أمرت الحكومة الأمريكية جميع موظفي الوكالات الفيدرالية بتحديث أجهزتهم وتثبيت الرقع الأمنية الجديدة قبل يوم 18 نوفمبر الجاري.

وينصح جميع المستخدمين العاديين بالإسراع بتحديث أنظمة (iOS) و(macOS) فوراً لحماية أنفسهم من هذه الهجمات.