بعد زيارة أبوريدة لتركيا.. تطور جديد في موقف محمد صلاح من منتخب مصر

كشف الإعلامي أمير هشام عن آخر تطورات موقف محمد صلاح، قائد منتخب مصر والمحترف ضمن صفوف طرابزون سبور التركي، من الانضمام إلى معسكر المنتخب الوطني المقبل، في ظل الجدل الذي أثير مؤخرًا بشأن علاقته بالجهاز الفني بقيادة حسام حسن.

وقال أمير هشام، خلال تصريحات تلفزيونية، إن زيارة هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، لمحمد صلاح في تركيا، كان لها تأثير إيجابي كبير على موقف اللاعب، وأسهمت في تقريب وجهات النظر بشأن عدد من الملفات المتعلقة بالمنتخب الوطني.

وأوضح أن مغادرة محمد صلاح للمعسكر الأخير جاءت بالتنسيق مع حسام حسن، المدير الفني للمنتخب، مؤكدًا أن العلاقة بين الطرفين كانت جيدة، وأنهما تحدثا معًا قبل مغادرة اللاعب.

وأضاف أن جلسة هاني أبوريدة مع قائد المنتخب شهدت مناقشة عدد من الأمور المتعلقة بالمنتخب واللاعبين، حيث نقل صلاح بعض الملاحظات بشأن أوضاع الفريق، كما أبدى استياءه من تصريحات حسام حسن الأخيرة بشأن محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي.

واختتم أمير هشام تصريحاته بالتأكيد على أن محمد صلاح سيكون حاضرًا في معسكر منتخب مصر المقبل، بعد الجلسة التي جمعته برئيس اتحاد الكرة في تركيا، والتي ساهمت في إنهاء حالة الجدل حول موقفه من الانضمام للمنتخب.