فرصة للمبتكرين وجوائز .. جامعة بنها تطلق قمة الشركات الناشئة 2026

أعلنت جامعة بنها فتح باب التقديم للمشاركة في قمة جامعة بنها للشركات الناشئة 2026، خلال الفترة من 1 نوفمبر وحتى 23 نوفمبر الجاري، بإجمالي دعم مالي يصل إلى 2 مليون و230 ألف جنيه، يستهدف تمويل وتدريب واحتضان المشروعات الابتكارية المختارة، وفقًا لمعايير التقييم والاستحقاق وشروط الجهات الداعمة.



وتُقام القمة تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، والدكتورة جيهان عبد الهادي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.



وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن القمة تأتي في إطار توجهات الدولة واستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدعم الابتكار وريادة الأعمال، وربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات الصناعة والمجتمع، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.



وأوضح " الجيزاوي" أن الجامعة تستهدف من خلال القمة تمكين الباحثين والطلاب من تحويل أفكارهم وابتكاراتهم إلى مشروعات وشركات ناشئة قادرة على النمو والمنافسة، من خلال برامج التدريب والتأهيل، وإتاحة فرص التمويل، وبناء الشراكات مع المستثمرين والقطاع الصناعي.



وتستهدف القمة أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب والخريجين وأصحاب المشروعات الابتكارية، من خلال 7 مسارات رئيسية تشمل: التكنولوجيا الزراعية والأمن الغذائي، والطب البيطري والإنتاج الحيواني، والصحة والابتكار الطبي، والطاقة المتجددة والاستدامة، والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، والابتكار في الصناعة والهندسة، والابتكار الاجتماعي والتعليمي، مع إعطاء الأولوية للمشروعات متعددة التخصصات.



وتتضمن القمة برنامجًا تدريبيًا وتأهيليًا خلال الفترة من 24 نوفمبر إلى 6 ديسمبر 2026، يشمل تطوير نماذج الأعمال، ودراسة الأسواق، وتنمية مهارات العرض أمام المستثمرين.



وتأتي القمة بدعم من مركز إبداع مصر الرقمية «كريتيفا بنها»، وشركة إضافة، وشركة بداية لتسويق خدمات جامعة بنها.

وللتفاصيل والتقديم، يمكن مسح رمز الاستجابة السريعة (QR) الموجود بالتصميم المرفق، أو زيارة الموقع الإلكتروني للقمة:

https://startups.bu.edu.eg/