أعلن المهندس أحمد عبد المنعم التراس، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم السبت، الانتهاء من جميع أعمال أصلاح كسور مفاجئة في خطين رئيسيين بشبكات مياه الشرب بالقنطرة غرب، بواسطة فنيي وعمال الشبكات، وذلك للحفاظ على استمرارية الخدمات المقدمة للمواطنين.

رئيس مياه القناة: الانتهاء من إصلاح كسور في خطين رئيسيين بالقنطرة غرب

وقال المهندس أحمد التراس إنه فور تلقي غرفة العمليات بلاغات عن أعطال كسور مفاجئة في شبكات خطوط مياه الشرب، انتقلت فرق الطوارئ المكونة من مهندسين وفنيين وعمال، وتم اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة للإصلاح، وتبين وجود كسر مفاجئ في خط المياه الرئيسي قطر 600 مم بمنطقة قرية الرياح، وتم الانتهاء من جميع أعمال الإصلاح، كما تم الانتهاء من اصلاح كسر مفاجئ في خط قطر 300 مم بمنطقة شارع جمال عبد الناصر بالقنطرة غرب، وتمت إعادة الخدمة كاملة للمواطنين.

وأكد رئيس مجلس إدارة المياه والصرف الصحي بمحافظات القناة سرعة التحرك والتجاوب الفورى والسريع وتوفير جميع المعدات للانتهاء من أي أعطال أو كسور مفاجئة في خطوط وشبكات مياه الشرب الرئيسية والفرعية، مع الالتزام بتطبيق تعليمات وإجراءات السلامة والصحة المهنية، بفروع القناة الثلاث "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، بالإضافة إلى تقليل الفاقد من خلال أعمال الإحلال والتجديد.

وأضاف المهندس أحمد التراس أن اليقظة التامة وروح التعاون والاستعداد الجيد بين جميع العاملين وراء الانتهاء من أعمال إصلاح الأعطال المفاجئة في شبكات خطوط المياه الرئيسية والفرعية وإعادة تشغيل الخدمة للمواطنين في مدة زمنية وجيزة، وذلك للحفاظ على استمرارية الخدمة المقدمة للمواطنين بمحافظات "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، لافتا إلى متابعته على مدار الساعة انتظام سير العمل في جميع المحطات، سواء مياه الشرب أورفع الصرف الصحي.

وتابع: “إننا مستعدون على مدار الساعة لمجابهة أى أعطال أو كسور مفاجئة قد تطرأ فى الشبكات والمحطات”، مؤكداً تواجد رؤساء القطاعات وعموم المناطق ومديري الإدارات بكل قطاع فى أماكن عملهم، والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل والتعامل الفوري مع أية مشكلات في حينها، وتواجد الكيميائيين بمعامل الشركة على مستوى محافظات القناة الثلاثة للقيام برفع العينات من المحطات والشبكات والمنازل بصورة مستمرة.