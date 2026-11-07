تعرف على تشكيل المصري لمباراة مصر المقاصة بكأس مصر

أعلن الكابتن نبيل الكوكي المدير الفنى للنادى المصري تشكيل المصري لمباراة مصر المقاصة بكأس مصر.

وضمت قائمة المصرى محمد سيحا لحراسة المرمى ، كريم العراقي ، باهر المحمدي ، مصطفى العش ، محمد شكري لخط الظهر ، يتقدمهم الثنائي محمد مخلوف ، ياسين الملاح كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط ، فيما يلعب الثلاثي أحمد القرموطي ، كريم بامبو ، عبد الله الزياني كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد أحمد شرف .

وضمت قائمة بدلاء المصري عصام ثروت ، محمد هاشم ، يوسف الجوهري ، عميد صوافطة ، مصطفى أبو الخير، حسن علي ، علي سليمان، عبد الرحيم دغموم ، صلاح محسن.