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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنوفية يستجيب لعدد من الحالات المرضية ويأمر بتوفير جهاز تعويضي لطفل من ذوي الهمم

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

تفقد اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية مستشفى السادات المركزي ، للوقوف على مستوى الأداء والانضباط وانتظام سير العمل ومستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى ، وخلال تفقده إستجاب المحافظ لعدد من شكاوي وطلبات المرضي وأمر علي الفور توفير جهاز تعويضي لطفل من ذوي الهمم ، وإنهاء إجراءات قرار علاج علي نفقة الدولة لحالة أخري ، جاء ذلك خلال جولته الميدانية بمركز ومدينة السادات ، رافقه خلالها الاستاذ محمد موسي نائب المحافظ ، الدكتور عمرو مصطفي مدير مديرية الصحة ، الدكتور محمد سلامة مدير إدارة الطب العلاجي بالمديرية، ممدوح صالح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة السادات .

حيث تفقد محافظ المنوفية عدد من الأقسام الطبية بالمستشفي ( الرمد ، الجراحة ، الأسنان ، الأطفال ، الإيرواء ، العناية المركزة ) ، واستفسر عن آلية العمل بالمستشفي وحجم المترددين بكل قسم علي حدة ومدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية ونسبة النواقص ، وكلف المحافظ بتشكيل لجنة من مديرية الإسكان لمراجعة كافة أعمال الصيانة الجاري تنفيذها بالمستشفي وإعداد تقرير مفصل بالموقف والعرض عليه ، وخلال تفقده أجري المحافظ حواراً مع عدد من المرضي للإطمئنان علي حالتهم الصحية ومدي تقديم الخدمة بالشكل الأمثل ، وفي لفتة إنسانية وإستجابة فورية من محافظ المنوفية بتحويل حالة مرضية لمستشفي الجامعة بشبين الكوم لاتخاذ اللازم طبياً ، أفاد وكيل وزارة الصحة أنه تم التنسيق مع مستشفي الجامعة لنقل الحالة اليوم وإنهاء كافة الإجراءات لعمل الجراحات الطبية العاجلة لها ، وشدد المحافظ بضرورة حسن إستقبال المرضي والتعامل معهم وذويهم وتسهيل الاجراءات لتخفيف العبء عن كاهلهم وتلبية إحتياجاتهم

وأكد محافظ المنوفية أن الدولة تولى اهتماما كبيراً بالمنظومة الصحية ودعمها بكافة الإمكانات اللازمة لضمان تقديم الخدمات بالشكل الأمثل ، لافتاً الي إستمرار المتابعات والزيارات الميدانية لكافة القطاعات الحيوية والخدمية للوقوف على مستوى معدلات الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين

المنوفية محافظة المنوفية مستشفى السادات زيارة استجابة

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