محافظ أسوان يستقبل وزير الشباب والرياضة بمكتبه بديوان عام المحافظة

استقبل المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، بمكتبه بديوان عام المحافظة، وذلك ضمن زيارته التفقدية لعدد من المواقع والمنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة.

يأتي ذلك فى إطار تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة الشباب والرياضة ومحافظة أسوان لدعم وتطوير المنشآت الشبابية والرياضية والارتقاء بمستوى الخدمات والأنشطة المقدمة للنشء والشباب.

ورحب المهندس عمرو لاشين بزيارة وزير الشباب والرياضة لمحافظة أسوان، والتي تتضمن افتتاح وتفقد العديد من المواقع والمنشآت الشبابية والرياضية بمختلف المناطق، سواء المدرجة ضمن مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى “حياة كريمة”، أو ضمن خطة المحافظة ومديرية الشباب والرياضة، بما يعكس الاهتمام المتواصل بتطوير البنية التحتية الرياضية والشبابية، وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدماتها.

محافظ أسوان: الدعم المتواصل للمنظومة الشبابية والرياضية يساهم فى اكتشاف المواهب وصقل مهارات أبناء زهرة الجنوب

وقدم محافظ أسوان خالص الشكر والتقدير لجوهر نبيل على الدعم المتواصل والمستمر للمنظومة الشبابية والرياضية داخل المحافظة، والذي يساهم فى إتاحة الفرصة أمام أبناء زهرة الجنوب لصقل مهاراتهم وقدراتهم، واكتشاف المزيد من المواهب الواعدة فى مختلف الألعاب الفردية والجماعية، فضلاً عن توفير بيئة مناسبة لممارسة الأنشطة الرياضية والشبابية، واستثمار طاقات الشباب بصورة إيجابية بما يدعم بناء جيل قادر على الإبداع والتميز ورفع اسم أسوان فى مختلف المحافل الرياضية.