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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الحدود البحرية على طاولة مباحثات مصر وليبيا.. القاهرة تؤكد موقفها من مذكرة التفاهم

السفير نادر زكي
السفير نادر زكي
محمد البدوي

كشف السفير نادر زكي، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، عن مناقشة ملف ترسيم الحدود البحرية بين مصر وليبيا خلال زيارة وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي إلى العاصمة الليبية طرابلس، في إطار المباحثات الرامية إلى تعزيز العلاقات الثنائية وتسوية الملفات العالقة عبر الحوار والتشاور.

مذكرة التفاهم المتعلقة بترسيم الحدود

وأوضح زكي، خلال مداخلة على شاشة «القاهرة الإخبارية»، مع الإعلامي حساني بشير، أن اللقاءات التي عقدها وزير الخارجية مع المسؤولين الليبيين تناولت مذكرة التفاهم المتعلقة بترسيم الحدود البحرية بين البلدين، والموقعة قبل نحو 7 سنوات.

وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن الوزير بدر عبد العاطي أكد خلال المباحثات ثبات الموقف المصري تجاه مذكرة التفاهم، موضحًا أن الجانب الليبي استمع إلى الرؤية المصرية بشأن هذا الملف.

وأضاف أن الجانبين اتفقا على مواصلة التشاور حول مذكرة التفاهم، مع مراعاة الشواغل المصرية، بما يتيح استمرار الحوار بشأن القضية في إطار العلاقات الثنائية بين البلدين.

السفير نادر زكي ترسيم الحدود الحدود البحرية نادر زكي الخارجية

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