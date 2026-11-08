قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمين الفتوى: زيد بن ثابت نموذج للصحابي الذي جمع بين حفظ القرآن وتعلّم اللغات لخدمة المجتمع
محمد عبدالجليل: علي ماهر هينجح مع منتخب مصر على طريقة وليد الركراكي مع المغرب
حبس رئيس باراجواي السابق احتياطيًا داخل منشأة عسكرية .. لهذا السبب
باسم مرسي يشيد بتعيين علي ماهر مدربًا لمنتخب مصر ويتوقع تتويجه بأمم إفريقيا
هل يعود حسام حسن لتدريب الفراعنة؟.. باسم مرسي يُثير الجدل ويُحذّر علي ماهر
محمد عبدالجليل يُحذّر من تكرار تجربة إيهاب جلال مع علي ماهر في قيادة منتخب مصر
علي ماهر يبكي .. إبراهيم فايق يكشف كواليس اختياره لتدريب منتخب مصر خلفًا لحسام حسن
قبل تصعيد الأزمة.. الزمالك يُسابق الزمن لتوفير مستحقات المحترفين الأجانب
خلال 24 ساعة.. الجيش اليمني يعلن تنفيذ 875 عملية ضد المتمردين.. ومقتل وإصابة 130 في صفوفهم
خبير يوضح أهمية إنشاء وزارة مُوحّدة للطاقة تضم قطاعي البترول والكهرباء .. تعرّف على الأسباب
تفاصيل أكبر سعر دولار في البنوك الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تحرير 16 محضرًا لمُخالفات بيئية خلال حملات مكثفة بمحافظة الإسماعيلية .. تفاصيل

الاعمال
الاعمال
الإسماعيلية انجي هيبة

تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب نبيل حسب الله، محافظ الإسماعيلية، بتكثيف الحملات الرقابية وفرض الانضباط البيئي، تواصل إدارة شئون البيئة والوحدة المتكاملة لتنظيم المخلفات بمحافظة الإسماعيلية حملاتها الصباحية والمسائية لرصد المخالفات البيئية والتعامل معها، بنطاق مركز ومدينة الإسماعيلية وحي ثان وثالث.

وأسفرت الحملات عن تحرير ١٦ محضرًا بيئيًا متنوعًا، بعد رصد عدد من المخالفات، شملت عدم توافر سلال مخصصة لتجميع المخلفات ببعض الأنشطة، والتنبيش داخل صناديق القمامة بما يؤدي إلى تناثر المخلفات خارجها، فضلًا عن إلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة لها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع التنبيه بضرورة الالتزام بالاشتراطات البيئية المنظمة للأنشطة المختلفة، وتوفير وسائل تجميع المخلفات والتخلص منها بالطرق والأماكن المخصصة، منعًا للإضرار بالبيئة والصحة العامة.

وتم تنفيذ  الحملات تحت إشراف ومتابعة إدارة شئون البيئة والوحدة المتكاملة لتنظيم المخلفات بديوان عام المحافظة، وبالتنسيق مع العقيد محمد حبيب، رئيس قسم شرطة المسطحات المائية والبيئة.

وأكدت مروة الخولي، مديرة جهاز شئون البيئة بمحافظة الإسماعيلية، استمرار الحملات الرقابية المكثفة صباحًا ومساءً بمختلف أنحاء المحافظة، لرصد المخالفات البيئية والتعامل الفوري معها وفقًا للقوانين المنظمة، مشددة على ضرورة التزام أصحاب الأنشطة والمواطنين بالضوابط البيئية، وعدم إلقاء المخلفات عشوائيًا أو العبث بمحتويات صناديق القمامة.

وأضافت أن الحملات تستهدف الحد من السلوكيات السلبية التي تؤثر على مستوى النظافة العامة، وفرض الالتزام بالاشتراطات البيئية، بما يحافظ على الصحة العامة ويسهم في تحسين المظهر الحضاري بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة.

وتأتي هذه الحملات في إطار خطة محافظة الإسماعيلية لتكثيف الرقابة البيئية، ومواجهة المخالفات، وتحقيق الانضباط في منظومة جمع ونقل المخلفات.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية اخبار محافظة الاسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة غدًا

تعطيل الدراسة غدًا بسبب الأمطار.. هل يشمل القرار الصادر جميع المحافظات؟

وزير التربية والتعليم

هل يتم تعطيل الدراسة غداً في المدارس بجميع المحافظات بسبب الأمطار؟|توضيح عاجل

صورة أرشيفية

هل يتم تعطيل الدراسة غداً في مدارس محافظة القاهرة؟.. قرار عاجل الآن

سعر الذهب

1500 جنيه.. خسائر قوية تضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

حكومة الإحتلال الإسرائيلي

رسمياً.. رئيس إسرائيل يكلف غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة

الزمالك

زلزال في قائمة الزمالك.. 9 لاعبين على أعتاب الرحيل وثورة تصحيح قبل الموسم الجديد

الطقس

الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس اليوم.. أمطار رعدية ورياح وانخفاض درجات الحرارة

حسام وابنته يارا

رد فعل مفاجئ.. يارا حسام حسن تخرج عن صمتها بعد رحيل والدها عن منتخب مصر

ترشيحاتنا

حسام حسن وعلي ماهر

القصة الكاملة| كواليس رحيل حسام حسن وتعيين علي ماهر مديرا فنيا للمنتخب

دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان.. دار الإفتاء تكشف كيفية حساب الزكاة لشركة تعمل في التطوير العقاري.. وحكم قراءة سورة يس أثناء دفن الميت

انخفاض الأسعار

أسعار الغذاء العالمية تتراجع 1.2%.. هل تنخفض أسعار الزيت والسكر واللحوم في مصر؟

بالصور

أحدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60

احدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60
احدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60
احدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60

فيديو

برومو حكاية حب مسموم

طرح البرومو التشويقي لحكاية «حب مسموم» رابع حكايات «القصة الكاملة» من بطولة نور النبوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من تصدير المهارات إلى صناعة الخدمات

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انعكاسات نتائج انتخابات أمريكا وإسرائيل على إمدادات أسواق النفط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مجدي يعقوب.. الأيقونة

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الإنسان

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.. ومستقبل الشرق الأوسط

المزيد