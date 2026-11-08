تحرير 16 محضرًا لمُخالفات بيئية خلال حملات مكثفة بمحافظة الإسماعيلية .. تفاصيل

تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب نبيل حسب الله، محافظ الإسماعيلية، بتكثيف الحملات الرقابية وفرض الانضباط البيئي، تواصل إدارة شئون البيئة والوحدة المتكاملة لتنظيم المخلفات بمحافظة الإسماعيلية حملاتها الصباحية والمسائية لرصد المخالفات البيئية والتعامل معها، بنطاق مركز ومدينة الإسماعيلية وحي ثان وثالث.

وأسفرت الحملات عن تحرير ١٦ محضرًا بيئيًا متنوعًا، بعد رصد عدد من المخالفات، شملت عدم توافر سلال مخصصة لتجميع المخلفات ببعض الأنشطة، والتنبيش داخل صناديق القمامة بما يؤدي إلى تناثر المخلفات خارجها، فضلًا عن إلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة لها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع التنبيه بضرورة الالتزام بالاشتراطات البيئية المنظمة للأنشطة المختلفة، وتوفير وسائل تجميع المخلفات والتخلص منها بالطرق والأماكن المخصصة، منعًا للإضرار بالبيئة والصحة العامة.

وتم تنفيذ الحملات تحت إشراف ومتابعة إدارة شئون البيئة والوحدة المتكاملة لتنظيم المخلفات بديوان عام المحافظة، وبالتنسيق مع العقيد محمد حبيب، رئيس قسم شرطة المسطحات المائية والبيئة.

وأكدت مروة الخولي، مديرة جهاز شئون البيئة بمحافظة الإسماعيلية، استمرار الحملات الرقابية المكثفة صباحًا ومساءً بمختلف أنحاء المحافظة، لرصد المخالفات البيئية والتعامل الفوري معها وفقًا للقوانين المنظمة، مشددة على ضرورة التزام أصحاب الأنشطة والمواطنين بالضوابط البيئية، وعدم إلقاء المخلفات عشوائيًا أو العبث بمحتويات صناديق القمامة.

وأضافت أن الحملات تستهدف الحد من السلوكيات السلبية التي تؤثر على مستوى النظافة العامة، وفرض الالتزام بالاشتراطات البيئية، بما يحافظ على الصحة العامة ويسهم في تحسين المظهر الحضاري بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة.

وتأتي هذه الحملات في إطار خطة محافظة الإسماعيلية لتكثيف الرقابة البيئية، ومواجهة المخالفات، وتحقيق الانضباط في منظومة جمع ونقل المخلفات.