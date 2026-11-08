أسعار الذهب اليوم الأحد 8 نوفمبر 2026 في مصر.. عيار 21 عند 6210 جنيهات

لم تشهد أسعار الذهب في مصر تغيرًا مع انطلاق التعاملات الصباحية اليوم الأحد 8 نوفمبر 2026، حيث حافظت مختلف الأعيرة على مستوياتها المسجلة في ختام تداولات أمس السبت، وسط استقرار نسبي في حركة السوق المحلية.

وسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 6210 جنيهات للبيع، بينما بلغ سعر الجرام من عيار 24 نحو 7097 جنيهًا، بالتزامن مع استقرار أسعار عياري 18 و14، وكذلك الجنيه الذهب الذي سجل نحو 49680 جنيهًا للبيع.

ويأتي ثبات الأسعار المحلية في وقت تتواصل فيه متابعة المتعاملين لتطورات الأسواق العالمية، خاصة تحركات الأوقية وسعر صرف الدولار، باعتبارهما من أبرز المحددات التي تنعكس على تكلفة المعدن الأصفر في مصر.

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 8 نوفمبر 2026

استقرت أسعار مختلف أعيرة الذهب خلال التعاملات الصباحية، وجاءت آخر المستويات المعلنة على النحو التالي:

عيار 24: سجل الجرام 7097 جنيهًا للبيع، و7040 جنيهًا للشراء من المستهلك.

عيار 21: بلغ سعر الجرام 6210 جنيهات للبيع، و6160 جنيهًا للشراء.

عيار 18: وصل سعر الجرام إلى 5323 جنيهًا للبيع، و5280 جنيهًا للشراء.

عيار 14: سجل الجرام 4140 جنيهًا للبيع، و4107 جنيهات للشراء.

وتختلف أسعار التداول من تاجر إلى آخر بحسب تكاليف البيع والمصنعية، كما تتغير القيمة النهائية التي يتحملها المشتري وفقًا لنوع المشغولات الذهبية.

سعر الجنيه الذهب اليوم في محلات الصاغة

وسجل الجنيه الذهب في مصر خلال بداية تعاملات اليوم الأحد نحو 49680 جنيهًا للبيع، بينما بلغ سعر الشراء من المستهلك نحو 49280 جنيهًا.

ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات من عيار 21، ويُقبل عليه بعض المواطنين باعتباره وسيلة للادخار، خاصة أن مصنعيته تكون عادة أقل مقارنة بالمشغولات الذهبية.

وينبغي الانتباه إلى أن الأسعار المعلنة لا تشمل المصنعية والدمغة والضريبة، وبالتالي قد تختلف قيمة الفاتورة النهائية عند الشراء بحسب التاجر ونوع القطعة الذهبية.

أبرز العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

لا تتحرك أسعار الذهب بصورة مستقلة عن الأوضاع الاقتصادية والمالية، إذ تتداخل مجموعة من المؤثرات المحلية والدولية في تحديد قيمته، سواء في البورصات العالمية أو داخل السوق المصرية.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري

يؤثر سعر الدولار في تكلفة الذهب داخل مصر، نظرًا إلى ارتباط التسعير المحلي بالقيمة العالمية للأوقية وسعر صرف العملة الأمريكية مقابل الجنيه.

ومن ثم، فإن ارتفاع الدولار قد ينعكس على زيادة أسعار الذهب محليًا، حتى في حالة استقرار السعر العالمي، بينما يمكن أن يحد انخفاضه من تأثير ارتفاع الأوقية على السوق المصرية.

توجهات الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة

تؤثر قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة في جاذبية الذهب لدى المستثمرين، إذ لا يوفر المعدن الأصفر عائدًا دوريًا مثل السندات والأوعية الاستثمارية التي تحقق فوائد.

وعادة ما تمثل الفائدة المرتفعة عامل ضغط على الذهب، نتيجة زيادة جاذبية الأدوات المالية المدرة للعائد، في حين قد تدعم قرارات خفض الفائدة الطلب على المعدن الأصفر.

أداء الدولار في الأسواق الدولية

تُسعر أوقية الذهب بالدولار الأمريكي، ولذلك ترتبط تحركات المعدن في كثير من الأحيان بأداء العملة الأمريكية.

فعندما تزداد قوة الدولار، ترتفع تكلفة شراء الذهب بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، وهو ما قد يقلص الطلب عليه، بينما يساعد تراجع العملة الأمريكية في تعزيز جاذبية المعدن ودعم أسعاره.

التضخم والتغيرات النقدية

يؤدي ارتفاع معدلات التضخم إلى زيادة اهتمام المستثمرين بالذهب باعتباره وسيلة للحفاظ على قيمة المدخرات ومواجهة تراجع القوة الشرائية للعملات.

وفي المقابل، قد تدفع الضغوط التضخمية البنوك المركزية إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة أو زيادتها، وهو ما قد يقلل من جاذبية الذهب، لذلك يرتبط تأثير التضخم بالسياسات النقدية المصاحبة له.

حجم مشتريات البنوك المركزية

تؤثر قرارات البنوك المركزية المتعلقة باحتياطيات الذهب في مستويات الطلب العالمي، خاصة مع توجه بعض المؤسسات النقدية إلى زيادة حيازاتها من المعدن الأصفر وتنويع الاحتياطيات.

وتدعم عمليات الشراء الكبيرة الطلب على الذهب، بينما يمكن أن تؤدي عمليات البيع إلى زيادة المعروض والتأثير في توازن السوق.

التوترات السياسية والحروب

تدفع الأزمات الجيوسياسية والحروب واضطرابات الأسواق المالية بعض المستثمرين إلى اللجوء للذهب باعتباره من الأصول التي يُنظر إليها كملاذ آمن خلال فترات عدم الاستقرار.

لكن تأثير هذه الأحداث قد يتغير وفقًا لارتباطها بأسعار الطاقة والتضخم وتوقعات الفائدة، ما يجعل حركة الذهب خاضعة لتفاعل أكثر من عامل اقتصادي في الوقت نفسه.

العرض والطلب في الأسواق العالمية

يمثل حجم الإنتاج من المناجم وكميات الذهب المعاد تدويرها جانبًا أساسيًا من المعروض العالمي، في حين يتوزع الطلب بين صناعة المشغولات الذهبية والسبائك والعملات والاستثمار.

وتؤثر كذلك حركة صناديق الاستثمار المرتبطة بالذهب وقرارات المؤسسات المالية والمستثمرين في مستويات التداول، وهو ما ينعكس على الأسعار العالمية.

المصنعية وحجم الطلب في السوق المحلية

في مصر، تتحدد تكلفة شراء الذهب من خلال سعر الجرام المعلن، إلى جانب المصنعية والدمغة والضريبة، وهي تكاليف تختلف بحسب طبيعة المشغولات والشركة المنتجة ومحل الصاغة.

كما تلعب مستويات الطلب المحلي وحجم المعروض دورًا في تحديد أسعار البيع والشراء، وقد تظهر فروق بين السعر المتداول والقيمة النظرية المحسوبة وفق سعر الأوقية وسعر الصرف.

ما المؤشرات التي تحدد اتجاه الذهب خلال الفترة المقبلة؟

تتطلب قراءة اتجاه أسعار الذهب في مصر متابعة التطورات الاقتصادية العالمية بالتوازي مع حركة السوق المحلية، فلا يكفي ارتفاع الأوقية وحده للحكم على اتجاه الأسعار داخل محال الصاغة.

ويشمل ذلك مراقبة تحركات الدولار أمام الجنيه، وقرارات الفيدرالي الأمريكي، ومعدلات التضخم، فضلًا عن مشتريات البنوك المركزية والتطورات السياسية والاقتصادية الدولية.