ترامب يعرض على رئيس منظمة UFC تولي منصب المتحدث باسم البيت الأبيض

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عرض منصب المتحدث باسم البيت الأبيض على دانا وايت، رئيس منظمة الفنون القتالية المختلطة «يو إف سي» (UFC)، في خطوة لم تتضح بعد مدى جديتها، وسط تضارب التقارير بشأن موقف وايت من العرض.

وكتب ترامب عبر منصته «تروث سوشيال»: «يسعدني أن أعلن أنه تم عرض منصب المتحدث باسم البيت الأبيض على العظيم دانا وايت»، واصفاً إياه بالمقاتل والمحارب الشرس، ومضيفاً أنه سيكون متحدثاً صحفياً لا مثيل له، قبل أن يحثه على قبول المنصب.

من جانبه، أكد وايت عزمه لقاء ترامب في البيت الأبيض، الاثنين، دون أن يحسم موقفه من العرض، قائلاً للصحفيين خلال مشاركته في فعالية للملاكمة بالعاصمة البريطانية لندن: «لدي اجتماع غداً الاثنين»، مضيفاً أنه في طريقه إلى واشنطن، وأنهما سيجدان ما يتحدثان عنه خلال اللقاء.

وعندما سُئل عن كيفية التوفيق بين المنصب المحتمل ومسؤولياته الحالية، اكتفى وايت بالقول إنه يشغل بالفعل العديد من الوظائف.

وفي المقابل، نقلت شبكة «سي إن إن» عن مصدر مطلع أن وايت رفض ما وصفته بـ«الفكرة غير التقليدية»، بينما أفاد موقع «تي إم زد» بأن لقاءً كان مقرراً بينه وبين ترامب في المكتب البيضاوي، الاثنين، لمناقشة العرض.

ولم تتضح بعد حقيقة موقف ترامب من العرض أو ما إذا كان وايت سيوافق على تولي المنصب، الذي ظل شاغراً منذ أكتوبر الماضي، عقب مغادرة كاتي زكريا بعد أيام قليلة من تعيينها، وعقدها مؤتمراً صحفياً واحداً فقط.

وفي سياق متصل، قال ترامب إنه طلب من وايت إحضار عدد من مقاتلي منظمة «يو إف سي» للعمل مساعدين، مبرراً ذلك بالحاجة إليهم «للدفاع عنا ضد اليسار المجنون».

بدوره، نشر وايت صورة له عبر حسابه على «إنستجرام» أثناء وقوفه على منصة المتحدث باسم البيت الأبيض داخل غرفة المؤتمرات الصحفية، وأرفقها بتعليق: «ننتقل إلى الفصل التالي».