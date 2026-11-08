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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

غدا.. الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر يناقش الاجتهاد الفقهي وأثره في وعي الشباب

الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر يناقش غداً: الاجتهاد الفقهي وأثره في وعي الشباب.. المذهب الحنفي نموذجاً
الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر يناقش غداً: الاجتهاد الفقهي وأثره في وعي الشباب.. المذهب الحنفي نموذجاً
إيمان طلعت

يعقد غداً الجامع الأزهر، الملتقى الفقهي بين الشرع والطب الثالث والسبعون بعنوان "رؤية معاصرة"، والذي يناقش على مائدته: الاجتهاد الفقهي وأثره في وعي الشباب.. المذهب الحنفي نموذجاً، ويستضيف الملتقى: أ.د محمود عبد الجواد، أستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون - جامعة الأزهر- بالقاهرة، وعضو لجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر، وأ.د أحمد لطفي زكي شلبي، أستاذ مساعد ورئيس قسم الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية -جامعة الأزهر- بدسوق، ويُدير الحوار د/ كمال نصر الدين، الإعلامي بإذاعة القرآن الكريم.

ويأتي هذا اللقاء برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر. 

الاجتهاد الفقهي وأثره في وعي الشباب

وأكد د. عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأروقة الأزهرية، أن الملتقى يُعدّ منصة هامة لتوضيح الصلة الوثيقة بين الشرع ومتطلبات العصر في شتى مناحي الحياة، ويعكس جهود الأزهر في تقديم حلول متكاملة تتماشى مع الدين الإسلامي وتحديات العصر، مبيناً بقوله: في ظل التطورات المتسارعة والتحديات الفكرية المعاصرة التي تواجه الشباب، يبرز الاجتهاد الفقهي كضرورة شرعية ومجتمعية لإعادة ربط الأجيال الجديدة بأصولها الدينية، وتزويدهم بمنهج فكري متزن يجمع بين الأصالة والمعاصرة. ولم يكن الاجتهاد يوماً مجرد استنباط للأحكام في معزل عن الواقع، بل تشكل مقاصده رافداً أساسياً لتعزيز الوعي المقاصدي وبناء الشخصية المسلمة الرشيدة.

وبيَّن فضيلته بقوله: إن الفقه الإسلامي يتسم بالمرونة والسعة، حيث جاءت أحكامه لترعى مصالح العباد وتدرأ عنهم المفاسد. ويُمثّل الاجتهاد المعتمد على الأدلة الشرعية والمقاصد العامة للشريعة الأداة الرئيسية للاستجابة للمستجدات.

من جانبه، أشار د. هاني عودة إلى أن الملتقى يعد خطوة مهمة نحو تعزيز الوعي المجتمعي حول أهمية القضايا الفقهية، مؤكدًا على ضرورة بناء مجتمع واعٍ بأهمية الحفاظ على قيم الشريعة في ضوء التطورات المتسارعة.

وأضاف فضيلته بقوله: إن استدعاء روح الاجتهاد الفقهي، متخذين من عمق المذهب الحنفي ومرونته نموذجاً، ليس ترفاً فكرياً، بل هو ضرورة أمنية وفكرية لحماية وعي الشباب، وضمان استمرار حيوية الشريعة الإسلامية في تقديم إجابات شافية توازن بين ثوابت الدين ومتغيرات العصر.

ويأتي هذا الملتقى امتدادًا لسلسلة من الفعاليات التي تعزز من الحوار البنّاء والمثمر في مجتمعاتنا، ومن المقرر أن يعقد يوم الاثنين من كل أسبوع بعد صلاة المغرب بالظلة العثمانية بالجامع الأزهر.

الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر الجامع الأزهر الاجتهاد الفقهي وأثره في وعي الشباب

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