البطريرك إبراهيم إسحق يشارك في استعراض المسيرة التاريخية لمعهد دون بوسكو بالقاهرة

شارك غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، في جولة تفقدية، واستعراض المسيرة التاريخية لمعهد دون بوسكو بالقاهرة.

جاء ذلك خلال احتفال معهد الساليزيان دون بوسكو بالقاهرة، بمرور مئة عام على تأسيسه، في مناسبة استعرضت مسيرة قرن من التعليم الفني، والتكوين المهني، وخدمة الشباب، تحت شعار "مئة عام من التعليم والعمل وخدمة الشباب.. تراث خالد يواصل إلهام الأجيال".

شارك في الاحتفال سيادة رئيس الأساقفة نيقولاس هنري، السفير البابوي بمصر، وسيادة المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، والأب فابيو أتارد، الرئيس العام للرهبنة الساليزيانية في العالم، والأب سيمون زاكاريان، الرئيس الإقليمي للرهبنة الساليزيانية بالشرق الأوسط، والأب خوان كارلوس بيريز، عضو المجلس العام للرهبنة الساليزيانية، والمستشار الإقليمي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، والأب مرقس عادل، رئيس معهد الساليزيان دون بوسكو بالقاهرة.

شارك أيضًا عدد من الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات، والسيد حسن رداد، وزير العمل، وأبناء معهد دون بوسكو، وخريجيه، وأصدقائه.

تضمّن برنامج الاحتفالية استقبال كبار الشخصيات، وإقامة مراسم وضع حجر أساس المئوية، أعقبها جولة تفقدية داخل المعهد، شملت الممر التاريخي الذي يستعرض مسيرة المؤسسة على مدار مئة عام، من خلال معرض للصور يوثّق أبرز محطاتها التاريخية، إلى جانب المعرض التكنولوجي الذي عرض عددًا من المشروعات التكنولوجية. واختُتم البرنامج بالاحتفال الرسمي، الذي تضمن عددًا من الكلمات، والفقرات الفنية.