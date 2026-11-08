وحدة السكان تنفذ تدريبًا في مجال ريادة الأعمال ضمن أنشطة مُبادرة «يلا نشتغل» بأسوان

نفذت وحدة السكان بمحافظة أسوان تدريبًا في مجال ريادة الأعمال، وذلك ضمن أنشطة مبادرة "يلا" .

وذلك تحت رعاية المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، وفى إطار جهود المحافظة لتعزيز مشاركة الشباب فى جهود التنمية المجتمعية وبناء قدراتهم وتأهيلهم لسوق العمل.

تنمية مهارات الشباب والتعريف بثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر

وإستهدف التدريب عددًا من طلاب الخدمة العامة وطلاب كلية الخدمة الإجتماعية، بهدف تنمية معارفهم ومهاراتهم في مجال ريادة الأعمال، والتعريف بمفاهيم العمل الحر وإقامة المشروعات الصغيرة، بما يسهم في نشر ثقافة المبادرة والإعتماد على الذات، وفتح آفاق جديدة للتمكين الإقتصادى للشباب.

التعريف باختصاصات وحدة السكان ودورها فى تحقيق التنمية المجتمعية

كما تضمن التدريب التعريف بوحدة السكان بمحافظة أسوان، وإختصاصاتها وأهدافها وآليات عملها، إلى جانب إستعراض الإطار المؤسسي المنظم لعمل الوحدة، ودورها في التنسيق والتكامل بين الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني، وتنفيذ المبادرات والأنشطة التي تستهدف معالجة القضايا السكانية، وتحسين الخصائص السكانية والارتقاء بجودة حياة المواطنين.

وحدة السكان: الإستثمار في طاقات الشباب وإعداد كوادر قادرة على المشاركة في جهود التنمية

وأكدت رانيا مغربي، مدير وحدة السكان بالمحافظة، أن هذه التدريبات تأتى بناءاً على تعليمات محافظ أسوان للإستثمار فى رأس المال البشرى وفقاً لمستهدفات رؤية أسوان 2040، لإستغلال طاقات الشباب وإعداد كوادر قادرة على المشاركة الفعالة في العمل المجتمعي والتنموي، فضلًا عن تعزيز الوعي بدور المؤسسات التنفيذية في تحقيق أهداف التنمية، بما يدعم جهود الدولة في بناء الإنسان وتحسين جودة الحياة.