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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

القبض على سيدة و3 أشخاص يروجون للمخدرات بالجيزة.. وهذه عقوبتهم بالقانون

المتهمون
المتهمون
معتز الخصوصي

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام بعض الأشخاص بتعاطي المواد المخدرة بأحد الشوارع بالجيزة.

بالفحص، أمكن تحديد وضبط الظاهرين بمقطع الفيديو، إحدى السيدات، 3 أشخاص، "لهم معلومات جنائية" – مقيمين بنطاق محافظة الجيزة، وضُبط بحوزتهم كمية من مخدر الآيس.

بمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وحيازتهم المواد المخدرة بقصد التعاطى والاتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة

نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وكانت قد كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد المواطنين من قيام شخصين بترويج وتعاطي المواد المخدرة بأحد شوارع محافظة الإسكندرية، حيث نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد هويتهما وضبطهما، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وهاتفا محمول.

تفاصيل الواقعة 

وأوضحت الوزارة، في بيان أنه بالفحص تبين عدم ورود بلاغات رسمية بشأن الواقعة، إلا أن جهود البحث أسفرت عن تحديد الشخصين الظاهرين في مقطع الفيديو، وتبين أنهما عاطلان ومقيمان بدائرة قسم شرطة أول المنتزه.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهما، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وهاتفا محمول، وتم اقتيادهما لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبمواجهتهما، أقرا بارتكاب الواقعة على النحو الذي ظهر في مقطع الفيديو، موضحين أن ذلك حدث يوم 30 أكتوبر الماضي، كما اعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي والاتجار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، فيما تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

الأجهزة الأمنية مقطع فيديو مواقع التواصل الاجتماعي المواد المخدرة تعاطي المواد المخدرة

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