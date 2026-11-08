من المدرجات إلى الفصول.. كيف تحمي الجامعات طلاب المدارس من "مصيدة" التواصل الاجتماعي؟

في إطار الدور المجتمعي الرائد لجامعة عين شمس، وحرصها على نشر الوعي والثقافة بين مختلف فئات المجتمع، وتعزيز وعي النشء والشباب بالقضايا المجتمعية المعاصرة، وبرعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، نظم قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة عددًا من الحملات التوعوية بعدد من المدارس، بالتعاون مع مديريات التربية والتعليم، وذلك بهدف تنمية وعي الطلاب وبناء جيل قادر على التعامل الإيجابي والمسؤول مع متغيرات العصر.

وفي هذا الإطار، نفذ القطاع زيارة توعوية إلى مدرسة مودرن سكول سيد جلال الدولية بمدينة الشروق، قدم خلالها نخبة من أساتذة الجامعة ندوة تناولت أهمية الاستخدام الواعي والمسؤول لوسائل التواصل الاجتماعي، ودورها في نشر المعرفة والثقافة الإيجابية، وتعزيز مشاركة الشباب في القضايا المجتمعية، بما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة وإعداد جيل واعٍ يمتلك القدرة على مواكبة التطورات المتسارعة والمشاركة الفعالة في بناء المستقبل.

كما شملت الحملات زيارة إلى مدرسة القبطية للبنات، حيث تناولت الندوة مفهوم الشائعات، وأبرز أساليب انتشارها، وآليات التحقق من المعلومات والتعامل الواعي معها، إلى جانب التعريف بمفهوم حروب الجيل الرابع، وأهدافها وأساليبها، وسبل التصدي لها والحد من آثارها، بما يعزز وعي الطالبات بالتحديات الفكرية والإعلامية التي يشهدها المجتمع.

وتأتي هذه الحملات في إطار حرص جامعة عين شمس على توظيف خبراتها الأكاديمية والعلمية في خدمة المجتمع، ومد جسور التواصل مع المؤسسات التعليمية، والمساهمة في بناء وعي الأجيال الجديدة وترسيخ قيم المسؤولية والانتماء والمواطنة.

وذلك تحت إشراف اللواء حسام الشربيني، أمين الجامعة المساعد لقطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.