انطلاق فعاليات أولى الأيام السكانية بقرية البصارطة تحت شعار «علشان ولادنا» بدمياط

بالإنابة عن الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، انطلاق فعاليات أولى الأيام السكانية التي ينظمها المجلس القومي للسكان بالمحافظة، تحت شعار «علشان ولادنا»، وذلك بقرية البصارطة، بالتعاون مع مديرية الصحة والجهات التنفيذية والمجتمعية بالمحافظة، حيث استضافت الوحدة الصحية ومركز شباب القرية الفعاليات.

جاء ذلك بحضور الأستاذة ياسمين جوهر، مقرر المجلس القومي للسكان بمحافظة دمياط، والدكتور محمد عبد الخالق، مدير مديرية الصحة، والدكتور ياسر عمارة، مدير مديرية التربية والتعليم، والدكتور حسام سالم، مدير مديرية الشباب والرياضة، والأستاذ علي إسماعيل، مدير مديرية الأوقاف، والدكتورة أماني القرش، وكيل مديرية الصحة، وممثلي الجهات المعنية والجمعيات الاهلية .

وتضمنت الفعاليات تقديم حزمة متنوعة من الخدمات والأنشطة التوعوية والتثقيفية، حيث عُقدت ندوات تناولت قضايا تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والمباعدة بين الولادات، والتوعية بأهمية الحد من الولادات القيصرية، إلى جانب التوعية بأهمية التربية السليمة للنشء، وتناول الجوانب الدينية المرتبطة بهذه الموضوعات، فضلًا عن التوعية بترشيد استهلاك المياه، وتوفير المعمل المتنقل لتقديم خدماته للأهالي.

كما شملت الفعاليات أنشطة ترفيهية ورياضية للأطفال والنشء من خلال مراكز الشباب والرياضة، وإجراء امتحانات فورية لمحو الأمية، وتنظيم ورش فنية للأطفال، إلى جانب إقامة معارض لنوادي المرأة، بما يتيح لأهالي القرية الاستفادة من مختلف الخدمات المقدمة.

وفي الجانب الطبي، جرى توفير عدد من العيادات المتنقلة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة ومتابعة السيدات الحوامل، إلى جانب عيادتي الباطنة والأطفال، ومشاركة فريق للتطعيم ضد الحصبة، وفرق المبادرات الرئاسية، وذلك في إطار إتاحة الخدمات الصحية والتوعوية المتكاملة للمواطنين داخل القرية.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار جهود المجلس القومي للسكان بالتعاون مع الجهات المعنية لنشر الوعي بالقضايا السكانية، وتعزيز إتاحة الخدمات الصحية والتثقيفية والمجتمعية، والوصول بها إلى المواطنين بالقرى، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وبناء أسرة واعية ومجتمع أكثر صحة.