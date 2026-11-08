تفاصيل مشروع الخط الناقل للمياه من محطة كفر سليمان وحتى القناة الملاحية برأس البر

ترأس الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، اجتماعًا لمتابعة مستجدات تنفيذ المرحلة الحالية من مشروع الخط الناقل للمياه، الممتد من محطة كفر سليمان وحتى القناة الملاحية بمدينة رأس البر، والذي يستهدف دعم منظومة مياه الشرب بالمحافظة ورفع كفاءتها، بما يسهم في تلبية احتياجات مناطق التوسعات العمرانية ومشروعات التنمية الحضرية، وذلك بحضور الدكتور محمد فوزي، نائب المحافظ، واللواء الدكتور طارق بحيري، السكرتير العام المساعد، والمهندس مجدي عطا الله، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، والمهندس عبد المنعم سفينة، وكيل وزارة الري، وممثلي شركة المقاولون العرب.

وخلال الاجتماع، جرى استعراض آخر مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع، ومتابعة سير الأعمال، إلى جانب الوقوف على المعوقات التي تواجه التنفيذ، ومناقشة الإجراءات اللازمة للتعامل معها بما يضمن استكمال الأعمال ودفع معدلات الإنجاز.

وفي هذا السياق، وجّه "محافظ دمياط" بضرورة تعزيز التنسيق بين شركة المقاولون العرب وشركات المرافق والهيئات والجهات المعنية، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ، مع تكثيف الجهود وتسريع وتيرة العمل للانتهاء من الأعمال المتبقية، بما يضمن تحقيق المستهدف من المشروع وتعزيز كفاءة منظومة مياه الشرب بالمحافظة.