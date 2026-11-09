خبير سياسي: التصعيد العسكري بين روسيا وأوكرانيا وسيلة ضغط في المفاوضات

قال أبو بكر الديب، الخبير في الشؤون السياسية، إن التصعيد العسكري العنيف واستهداف منشآت الطاقة والبنية التحتية المدنية والاقتصادية في أوكرانيا في الساعات الماضية، يأتي في إطار محاولة كل طرف تعزيز موقفه الميداني وامتلاك أوراق ضغط قوية تمنحه اليد العليا على طاولة الحوار، مؤكداً أن المخاوف الأمنية لروسيا ورفضها تحول أوكرانيا إلى قاعدة عسكرية متقدمة لحلف الناتو يظلان التحدي الأمني الأكبر أمام تقديم أي ضمانات متبادلة.

وأوضح أبو بكر الديب، خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا لايف"، أن تكثيف الضربات العسكرية بالتوازي مع إعلان المفاوضات يمثل محاولة من كل طرف لتعزيز موقفه في المحادثات الجارية.

واختتم الخبير في الشؤون السياسية تحليله بالإشارة إلى القلق الأوروبي المتصاعد من احتمال حدوث تفاهمات ثنائية بين واشنطن وموسكو على حساب المصالح الاستراتيجية لدول القارة العجوز وأوكرانيا، لافتاً إلى أن العواصم الأوروبية التي ضخت نحو 231 مليار يورو لدعم كييف عسكرياً وإنسانياً وسياسياً، تخشى إقصاءها من تسوية الملف الأوكراني، وتراقب بحذر بالغ أي تقارب أمريكي روسي قد يفرز اتفاقاً لا يراعي اعتبارات الأمن القومي الأوروبي.