ضياء الدين حلمي: الضربات الروسية المكثفة على منشآت الطاقة والبنية التحتية الأوكرانية تمثل تصعيداً متعمداً

قال الدكتور ضياء الدين حلمي، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن الضربات الروسية المكثفة التي تستهدف منشآت الطاقة والبنية التحتية الحيوية في أوكرانيا تمثل تصعيداً متعمداً ونهجاً استراتيجياً ينتهجه الرئيس فلاديمير بوتين لفرض شروط سلام واقعية ومنطقية، موضحاً أن هذا التصعيد يُعد ورقة ضغط استباقية لما قبل المفاوضات المرتقبة؛ بهدف كسر الروح المعنوية للجيش والشعب الأوكرانيين ودفع القيادة في كييف للجلوس إلى طاولة الحوار بموقف تفاوضي أضعف.

وأشار "حلمي" خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "إكسترا لايف"، إلى أهمية المباحثات الثلاثية المزمع عقدها في العاصمة الإماراتية أبوظبي بين روسيا وأوكرانيا برعاية أمريكية، واصفاً دولة الإمارات بالوسيط الموثوق به والحيادي لدى جميع الأطراف. ولفت إلى أن هذه المفاوضات قد ترسي مساراً نحو سلام مستدام إذا تحلت أوروبا وأوكرانيا بالواقعية السياسية وأدركتا ضرورة معالجة الجذور الأمنية للأزمة، وفي مقدمتها رفض موسكو القاطع لتمدد حلف شمال الأطلسي "الناتو" على حدودها المباشرة.

وأوضح عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية أن تكثيف موسكو ضرباتها لمنشآت الكهرباء والطاقة يأتي تزامناً مع اقتراب فصل الشتاء، وهو ما يشكل أزمة مناخية واقتصادية قاسية لا تستطيع كييف ولا حلفاؤها الأوروبيون تحمل تبعاتها طويلاً، مشيراً إلى أن هذه العمليات جاءت أيضاً كرد قاسٍ ومباشر على المحاولات الأوكرانية الأخيرة لاستهداف العمق الروسي ومحيط موسكو، الأمر الذي جعل استهداف الطاقة ورقة ضغط مضاعفة تشل الاقتصاد الأوكراني المنهك.

وتطرق الخبير في الشؤون السياسية إلى التداعيات الاقتصادية السلبية التي باتت تلقي بظلالها على العواصم الأوروبية؛ من إغلاق المصانع الكبرى في ألمانيا وصولاً إلى الاحتجاجات العمالية في فرنسا بسبب تدني الأجور وارتفاع كلفة المعيشة. وبيّن أن رهان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على إقناع القادة الأوروبيين بأن بلاده تخوض معركة الدفاع عن القارة بأكملها هو رهان محفوف بالمخاطر، لا سيما مع تنامي رغبة الغرف المغلقة في أوروبا بوضع حد لهذه الحرب لوقف نزيف الخسائر المشتركة.

واختتم الدكتور ضياء الدين حلمي حديثه بالتأكيد على أن محاولة استنزاف وإجهاد موسكو عبر إطالة أمد المواجهة رهان خاسر؛ معللاً ذلك بالتحول الاستراتيجي الروسي الذكي بتعيين رجل اقتصاد على رأس وزارة الدفاع لإدارة وتمويل "اقتصاد الحرب" بكفاءة استثنائية وبمعاونة قيادة عسكرية ميدانية، مما يمنح الجيش الروسي القدرة على الاستمرار في القتال لسنوات طويلة دون إنهاك، داعياً الجانب الأوكراني إلى تبني نهج الحكمة السياسية وقبول تسوية تضمن الأمن والاستقرار وتوقف نزيف الأراضي المفقودة.