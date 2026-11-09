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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمود بنتايج جاهز للعودة إلى تدريبات الزمالك بعد التعافي من الإصابة

محمود بنتايج
محمود بنتايج
رباب الهواري

قالت الإعلامية دينا سليم إن المغربي محمود بنتايج، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أصبح جاهزًا من الناحية الطبية للعودة إلى التدريبات الجماعية، بعد تعافيه من الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية.

وأضافت خلال برنامج ستاد المحور:"وخضع اللاعب لأشعة طبية على موضع الإصابة خلال الساعات الماضية، للاطمئنان على حالته وتحديد موعد عودته للمشاركة في التدريبات، وأثبتت نتائج الأشعة سلامته وجاهزيته للعودة".

وتابعت :"ومن المنتظر أن ينتظم بنتايج في التدريبات الجماعية للزمالك خلال الأسبوع المقبل، على أن تكون مشاركته بشكل تدريجي، وفقًا للبرنامج التأهيلي الذي يحدده الجهاز الطبي بالتنسيق مع الجهاز الفني، لتجنب تجدد الإصابة".

بنتايج الزمالك اخبار الزمالك اخبار الرياضة

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