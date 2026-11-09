وزير الخارجية الأمريكي يستبعد الحديث عن انفراجة وشيكة مع إيران

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو "إن الولايات المتحدة وإيران ليستا على وشك تحقيق انفراجة، مشيرًا إلى مطالب إيران الصارخة وغير المقبولة".

وأضاف روبيو للصحفيين في فلوريدا مساء أمس الأحد قبل توجهه إلى باريس لحضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة الدول السبع:"هناك عدد من الدول التي تواصل الحوار مع إيران بأفكار مختلفة، لكنني لا أقول إننا على وشك تحقيق انفراجة..ففي الوقت الراهن، لم يكن الحوار مثمرًا للغاية لأن المطالب الإيرانية ليست غير مقبولة فحسب، بل إنها في بعض الحالات صارخة وسخيفة وغير واقعية على الإطلاق".

وامتنع روبيو عن التعليق على ما إذا كانت الحرب مع إيران قد لعبت دورا في هزيمة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، وقال:"كل ما يمكنني قوله هو أن رئيس الولايات المتحدة قد حدد تهديدًا حقيقيًا للغاية لهذا البلد".

وأضاف روبيو "إن الرئيس ترامب شنّ الحرب على إيران، حتى وإن لم يكن ذلك يحظى بشعبية بالضرورة، من أجل حماية العالم من طموحات إيران النووية،وأدرك وجود تهديد حقيقي للغاية في إيران، وعمل على منعها من السعي لامتلاك سلاح نووي".