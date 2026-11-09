ضبط 212 كجم سكر و232 زجاجة زيت في حملة تموينية بالإسكندرية

شنت إدارة تموين شرق الإسكندرية، اليوم الأحد، حملة رقابية على المخابز البلدية والمنافذ التموينية ومحطات تموين السيارات، لمتابعة الالتزام بالقرارات التموينية وضبط المخالفات، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، والمهندس جمال عمار، وكيل وزارة التموين بالمحافظة.

أسفرت الحملة، التي قادها محمد العدوي، مدير إدارة تموين شرق، وتحت إشراف خالد عوض، رئيس الرقابة، وبمشاركة المفتشين نبيل عسكر ومحمود رضوان، عن ضبط ماكينة صرف خبز خاصة بأحد المخابز البلدية داخل مخبز بلدي آخر، بالمخالفة للقواعد المنظمة للعمل.

وحررت الحملة محضرًا ضد أحد فروع جمعيتي، لثبوت التصرف في سلع تموينية مدعمة، شملت 212 كيلوجرامًا من السكر و232 زجاجة زيت.

في سياق متصل، حررت الحملة محضرًا لعدم إعلان أسعار الزيوت داخل إحدى محطات خدمة وتموين السيارات.

وأكدت إدارة تموين شرق أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم ضبطها، وإحالتها إلى الجهات المختصة لمباشرة الإجراءات المقررة قانونًا.