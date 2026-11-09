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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

استطلاع: تزايد قلق الأمريكيين بشأن مستقبل سوق العمل

بنك الاحتياطي الفيدرالي
بنك الاحتياطي الفيدرالي
أ ش أ

أظهر مسح صادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أن الأمريكيين أصبحوا أكثر قلقا بشأن آفاق سوق العمل خلال أكتوبر، رغم استمرار مؤشرات التوظيف في إظهار قدر من المتانة.

ووفقا لمسح توقعات المستهلكين الذي أجراه البنك، ارتفعت توقعات المشاركين بشأن زيادة معدل البطالة خلال الاثني عشر شهرا المقبلة إلى أعلى مستوى منذ أبريل 2020، وهي الفترة التي شهدت اضطرابات حادة في سوق العمل مع بداية جائحة كوفيد-19.

كما أفاد المشاركون بارتفاع احتمالات فقدان وظائفهم بشكل غير طوعي مقارنة بالشهر السابق، إلا أن هذه التوقعات ظلت عند مستويات منخفضة نسبيا، وفي الوقت نفسه، أشار المستجيبون إلى تحسن فرص العثور على وظيفة جديدة في حال فقدان الوظيفة الحالية.

وفي ما يتعلق بالتضخم، لم تتغير التوقعات مقارنة بالشهر السابق، إذ بلغ متوسط التوقعات للتضخم خلال عام واحد 3.9%، فيما استقرت التوقعات لثلاثة أعوام عند 3.3% ولخمسة أعوام عند 3%.

وتأتي هذه النتائج رغم بيانات حكومية صدرت أخيرا أظهرت قوة غير متوقعة في سوق العمل الأميركي، مع إضافة 165 ألف وظيفة خلال أكتوبر وانخفاض معدل البطالة إلى 4.1%.

وأظهر المسح أيضا تحسنا طفيفا في تقييم الأسر لأوضاعها المالية الحالية مقارنة بسبتمبر، بينما ظلت التوقعات للأوضاع المالية خلال العام المقبل مستقرة، كما لم تطرأ تغييرات تذكر على تقييم إمكانية الحصول على الائتمان في الوقت الراهن أو مستقبلا.

وينظر إلى نتائج المسح على نطاق واسع باعتبارها مؤشرا مهما لاتجاهات توقعات التضخم التي يراقبها مجلس الاحتياطي الفيدرالي عند تحديد مسار أسعار الفائدة.

الاحتياطي الفيدرالي الأمريكيين التوظيف

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