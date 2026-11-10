أستاذ علوم سياسية تكشف نتائج خسارة الجمهوريين في الانتخابات الأمريكية الأخيرة

قالت الدكتورة نهى بكر، أستاذ العلوم السياسية، إنه لا يمكن قراءة نتائج الانتخابات الأمريكية بمعزل عن الانتخابات الإسرائيلية والتطورات السياسية داخل إسرائيل، مشيرة إلى أن تداعيات خسارة الجمهوريين لا تقتصر على تراجعهم الانتخابي، وإنما تمتد إلى مستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب داخل الحزب الجمهوري.

وأوضحت "نهى بكر" في حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الاثنين، أن ترامب أصبح عبئًا على الحزب الجمهوري، وقد يؤثر ذلك على فرصه في العودة إلى البيت الأبيض خلال انتخابات 2028، لافتة إلى أن الجمهوريين لم يتعرضوا لهزيمة ساحقة، لكن النتائج قد تفتح الباب أمام ممارسة ضغوط على ترامب، سواء لدفعه نحو التراجع أو تبني سياسة أكثر هدوءً.

وأضافت أن نتائج الانتخابات الأمريكية تطرح تساؤلات بشأن اتجاه السياسة الإسرائيلية خلال المرحلة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية ومشروع حل الدولتين، مشيرة إلى أنه لا توجد مؤشرات تضمن أن تغيير تركيبة الكونجرس أو التطورات السياسية المرتبطة برئيس الوزراء الإسرائيلي سيؤدي بالضرورة إلى تغيير الرؤية الأمريكية والإسرائيلية تجاه حل الدولتين.

وفي سياق آخر، أشارت أستاذ العلوم السياسية، إلى أن دول الخليج أدركت أن الاعتماد الكامل على الولايات المتحدة قد يترتب عليه تداعيات وتحديات إقليمية، وهو ما قد يدفع إلى حدوث تغييرات في حسابات المنطقة، بعيدًا عن مجرد فوز الديمقراطيين أو خسارة الجمهوريين.

وشددت على ضرورة وجود وقفة عربية مشتركة لمواجهة التحديات الراهنة، محذرة من المبالغة في التفاؤل بنتائج الانتخابات الأمريكية، وداعية إلى التعامل بواقعية مع المتغيرات الدولية، ومواصلة الجهود الرامية إلى إيجاد مساحات للحلول السياسية وتسوية الأزمات الإقليمية.