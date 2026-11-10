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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نور الدين بن زكري يكشف كواليس مفاوضات الزمالك

بن زكري
بن زكري
إسراء أشرف

كشف الجزائري نور الدين بن زكري، المدير الفني السابق لفريق الشباب السعودي، عن دخوله في مفاوضات لتولي القيادة الفنية لنادي الزمالك خلال الموسم الماضي، مؤكدًا أن المحادثات لم تسفر عن اتفاق بين الطرفين، بسبب خلافات تتعلق بالجوانب المالية.

بن زكري: الزمالك فاوضني لتدريب الفريق

وأوضح المدرب الجزائري، خلال ظهوره في برنامج "الكلاسيكو" عبر قناة "أون إي"، أن التواصل جاء عن طريق أحد وكلاء اللاعبين المقربين من مجلس إدارة الزمالك، دون وجود مفاوضات مباشرة مع مسؤولي النادي.

وقال بن زكري إن الزمالك يُعد من أكبر الأندية المصرية والأفريقية، إلى جانب الأهلي، مشيرًا إلى أنه لم يكن يمانع خوض تجربة تدريبية في مصر، خاصة مع الأندية التي تمتلك مشروعًا واضحًا وطموحات كبيرة.

وأضاف أن المفاوضات لم تكتمل على الأرجح بسبب المقابل المادي، موضحًا أن القيمة التسويقية للمدرب الذي يعمل في الدوري السعودي تكون مرتفعة، وهو ما تسبب في تعثر اتصالات سابقة جمعته ببعض الأندية المصرية.

رأي بن زكري في رحيل حسام حسن عن منتخب مصر

وتحدث المدير الفني السابق للشباب عن رحيل حسام حسن عن تدريب منتخب مصر، معتبرًا أن الأمر يحمل جانبًا من المفاجأة، لكنه لم يكن مستبعدًا تمامًا في ظل الأجواء التي صاحبت فترة عمله.

وأشار بن زكري إلى أن النتائج الفنية لحسام حسن لم تكن مخيبة، لكنه رأى أن عوامل أخرى، من بينها الانتقادات الإعلامية والظروف المحيطة بالمدرب، ساهمت في زيادة الضغوط عليه.

ولفت إلى أن المدرب الوطني قد يواجه صعوبات إضافية عندما يفقد دعم بعض اللاعبين الكبار داخل المنتخب، وهو ما قد يخلق فجوة تؤثر على وضعه.

بن زكري يتحدث عن مستوى منصف بقرار مع الأهلي

كما تطرق المدرب الجزائري إلى وضع مواطنه منصف بقرار، لاعب الأهلي، مؤكدًا أنه لا يمثل مشكلة في حد ذاته، لكنه يتأثر بالظروف الفنية التي يمر بها الفريق.

وأوضح بن زكري أنه يتابع الدوري المصري وردود فعل الجماهير والإعلام، ويرى أن القلق بشأن أداء الأهلي وتراجع مستوى بعض لاعبيه المميزين ينعكس على تقييم منصف بقرار، مثلما يحدث مع أي لاعب آخر في الفريق.

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