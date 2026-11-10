الاتحاد الأوروبي: 10 دول مُرشحة لعضوية التكتل تتبنى العقوبات ضد "داعش" و"القاعدة" حتى أكتوبر 2027

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، انضمام 10 دول شريكة مرشحة لعضوية التكتل إلى قرار المجلس الأوروبي بتمديد التدابير التقييدية والعقوبات المفروضة على تنظيمي "داعش" والقاعدة الإرهابيين حتى 31 أكتوبر 2027.

وجاء في بيان صادر عن الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، نيابة عن الدول الأعضاء، أن دول (ألبانيا، وأرمينيا، والبوسنة والهرسك، وأيسلندا، وليختنشتاين، وجمهورية مولدوفا، والجبل الأسود، وشمال مقدونيا، وصربيا، وأوكرانيا) قد تضامنت رسميًا مع القرار الصادر عن المجلس الأوروبي تحت رقم (CFSP) 2026/2378.

وأوضح البيان أن هذه الدول ستضمن اتساق ومطابقة سياساتها الوطنية مع قرار مجلس الاتحاد الأوروبي بتمديد العقوبات، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر والتمويل عن الأشخاص والمجموعات والمشاريع والكيانات المدرجة في قوائم الإرهاب الدولية المرتبطة بالتنظيمين.

واختتم الممثل الأعلى بيانه بالإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي قد أحيط علمًا بهذا الالتزام المشترك من جانب الدول العشر، مؤكدًا ترحيب التكتل الأوروبي بهذه الخطوة التي تعزز جهود مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه على الصعيدين الإقليمي والدولي.