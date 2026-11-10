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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الخارجية القطرية: الحلول السياسية المسار الوحيد لتجنب تداعيات التصعيد فى المنطقة

الخارجية القطرية
الخارجية القطرية
أ ش أ

أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري، على أن الحلول الدبلوماسية تمثل المسار الوحيد القادر على تجنيب جميع الأطراف تداعيات التصعيد، محذراً من أن أي مسار بديل عن الحل السياسي سيؤدي إلى خسائر تطال الجميع، بما في ذلك المصالح الاقتصادية، وسيادة الدول، ومخاوفها الأمنية المشروعة.

جاء ذلك في كلمته - خلال اعمال الجلسة العامة، على هامش منتدى باريس للسلام - والتى جاءت تحت عنوان “الوساطة من أجل السلام اليوم: أطراف فاعلة جديدة، وتحالفات جديدة، ونتائج جديدة”، حسبما نقلت وكالة الأنباء القطرية "قنا" اليوم الثلاثاء.

وأشار الدكتور الأنصاري إلى أهمية مراعاة المصالح الأمنية والسيادية لجميع دول المنطقة عند العمل على إيجاد حلول مستدامة، لافتا إلى أن الوساطة لم تعد خياراً دبلوماسياً فحسب، بل أصبحت ضرورة تفرضها طبيعة التحديات الجيوسياسية والسياسة الراهنة، مشدداً على أن دولة قطر، بحكم موقعها الجغرافي وانتمائها إلى المنطقة، لا يمكنها أن تقف موقف المتفرج أو تنأى بنفسها عن الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار الإقليميين.

وأوضح أن دولة قطر ليست وسيطاً محايداً بالمعنى التقليدي الذي يقف خارج سياق النزاعات، بل هي جزء من هذه المنطقة وتتأثر بتطوراتها، لافتاً إلى أنها واصلت جهود الوساطة حتى في ظل تعرضها للاعتداءات، انطلاقاً من إيمانها بأن الحوار والدبلوماسية هما السبيل لتجنب اتساع دائرة الصراع.

كما أشار إلى أهمية التعاون بين دولة قطر وكل من جمهورية باكستان الإسلامية والمملكة العربية السعودية الشقيقة، إلى جانب الشركاء الدوليين، مؤكداً أن لكل دولة دوراً وإمكانات محددة يمكن توظيفها بصورة تكاملية لدعم جهود السلام وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

واختتم الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، كلمته، بالتأكيد على أن تعزيز الشراكات وتنسيق الجهود الدبلوماسية بين الدول يمثلان ركيزة أساسية لبناء تحالفات فاعلة من أجل السلام، وتحقيق الأمن والازدهار المشترك.

رئيس مجلس الوزراء الخارجية القطرية الحلول الدبلوماسية

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