وزير الخارجية الإيراني: لا أساس لعقد لقاء بين محسن رضائي وفانس

نفى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي صحة التقارير المتداولة بشأن الترتيب لعقد لقاء بين المسؤول الأمني الإيراني محسن رضائي ونائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، مؤكدًا أن الأنباء المتعلقة بهذا الاجتماع المحتمل لا تستند إلى أي أساس، ولا توجد خطط لعقد مثل هذا اللقاء في الوقت الحالي.

وقال عراقجي، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية، الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، إن ما يتردد بشأن اجتماع مرتقب بين رضائي وفانس مجرد تكهنات وتسريبات إعلامية غير صحيحة، وذلك في أعقاب تقارير تحدثت عن إمكانية استضافة العاصمة القطرية الدوحة لقاءً بين المسؤولين خلال الفترة المقبلة.

ويأتي النفي الإيراني بعد تداول تقارير إعلامية تركية تحدثت عن تحركات دبلوماسية قطرية لترتيب اجتماع بين الجانبين، في إطار مساعٍ لاحتواء التوتر المتصاعد بين طهران وواشنطن.

وكان مسؤول أمني إيراني قد نفى، في تصريحات سابقة، وجود أي ترتيبات لعقد الاجتماع، مشددًا على أن موقف بلاده بشأن المفاوضات مع الولايات المتحدة لم يتغير.

وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية الإيراني أن الحرب مع الولايات المتحدة لن تنتهي من خلال العمليات العسكرية أو تشديد العقوبات الاقتصادية، معتبرًا أن الحل يكمن في اعتماد المسار الدبلوماسي والتعامل مع المطالب والشروط الإيرانية.

وأشار إلى أن المقترح الإيراني المكون من خطة تمتد ليومين لا يزال مطروحًا، ويتضمن ترتيبات مرتبطة بإنهاء التصعيد ورفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية والإفراج عن الأصول المجمدة.

وتعكس التصريحات الإيرانية استمرار الخلاف بين طهران وواشنطن بشأن شروط إنهاء المواجهة، رغم التحركات الدبلوماسية التي تقودها أطراف إقليمية، وفي مقدمتها قطر، لتقريب وجهات النظر وفتح المجال أمام تسوية سياسية.

وكان محسن رضائي قد طالب واشنطن بقبول الشروط الإيرانية السبعة، رافضًا ما وصفه بالترويج لمفاوضات غير موجودة.