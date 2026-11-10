قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موهبة ليفربول يكشف عن طموحه للفوز بالكرة الذهبية ويعلن موقفه من هاري كين ولامين يامال
ربيع ياسين: حسام حسن أفضل من علي ماهر وهندّعمه عشان مصر
سعد سمير يفجر مفاجأة بشأن علي ماهر: أنجح مدرب مصري منذ 5 سنوات
بعد أزمته الصحية .. موعد عودة فينسنت كومباني إلى قيادة بايرن ميونخ
براءة وطني أمريكي عظيم .. أول تعليق من ترامب بعد إحباط عزل هيجسيث
ما الفرق بين جمع الصلاة وقصرها؟.. الإفتاء توضح الأحكام
شركة الكرة بالزمالك تقترب من الحسم .. حسين لبيب يكشف مصير المستثمرين وحقوق النادي
النائب العام التمييزي بلبنان يتابع التحقيقات في مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني
بعد تحرك البرلمان رسميًا .. كيف يُواجه القانون الموظف المُتعاطي للمواد المخدرة؟
اللي يهمني نجاح الجهاز الفني .. سعد سمير يُعلّق على ترشيحه للعمل مع علي ماهر
عقب هبوطه .. أقل سعر لصرف الدولار اليوم الأربعاء 11-11-2026
بعد غياب استمر 3 سنوات.. لاعبو منتخب مصر يحتفلون بعودة الونش للفراعنة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مشروع لتمكين المرأة بقرية أم الحويطات في سفاجا.. مشروعات إنتاجية وحرفية لتوفير فرص عمل للسيدات

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

بحثت مديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر خطوات تنفيذ مشروع تنموي بقرية أم الحويطات التابعة لمدينة سفاجا، يستهدف دعم المرأة اقتصاديًا وفتح آفاق جديدة للعمل والإنتاج، من خلال مشروعات حرفية تتيح للسيدات توفير مصادر دخل مستدامة لأسرهن

تعاون بين «الأمل» وحياة كريمة

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده عمرو محمود التهامي، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر، لمناقشة آليات تنفيذ المشروع، الذي يأتي ثمرة تعاون بين شركة الأمل ومؤسسة «حياة كريمة».

وتناول الاجتماع الترتيبات الخاصة بتوقيع بروتوكول تعاون مع جمعية أبو بكر الصديق بقرية أم الحويطات، تمهيدًا لبدء تنفيذ الأنشطة المستهدفة على أرض الواقع.

السجاد والتريكو والأعمال اليدوية

ويرتكز المشروع على التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال إقامة مشروعات إنتاجية وحرفية، تشمل صناعة السجاد والتريكو والأعمال اليدوية، بما يوفر فرص عمل للسيدات ويساعد على خلق مصادر دخل ثابتة للأسر المستفيدة.

تنسيق لسرعة التنفيذ

وشهد الاجتماع مشاركة مديري الإدارات الفنية المختصة بمديرية التضامن الاجتماعي، إلى جانب مدير إدارة سفاجا الاجتماعية، لبحث الجوانب التنفيذية وتنسيق الأدوار بين الجهات المعنية، بما يضمن سرعة انطلاق المشروع وتحقيق أكبر استفادة ممكنة لأهالي القرية.

ويمثل المشروع خطوة لدعم الأنشطة الإنتاجية داخل المجتمعات المحلية، والاستفادة من مهارات السيدات في الحرف اليدوية وتحويلها إلى فرص عمل ومصادر دخل مستدامة.

البحر الأحمر الغردقة المحافظة محافظة البحر الاحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجازة رسمية

هل الخميس 12 نوفمبر إجازة رسمية؟.. موعد أقرب عطلة مقبلة

حالة الطقس غدا

البرد بدأ والأمطار تقترب.. حالة الطقس من الأربعاء إلى السبت المقبل

حالة الطقس

جهزوا الجواكيت.. أجواء باردة وشبورة كثيفة وأمطار.. إليك تفاصيل الطقس

الذهب

هبوط محلي وعالمي.. سعر الذهب عيار 21 مساء اليوم الثلاثاء

تاجر إيراني يشبه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في صورة مركبة تُبرز التشابه اللافت بينهما

وشه نحس.. إيرانيون يقاطعون محل حلويات نهائيا بسبب الشبه بين صاحبه ونتنياهو

موعد صرف مرتبات نوفمبر

قرار رسمي من المالية.. موعد مرتبات نوفمبر للموظفين

محمد صلاح

مفاجأة غير متوقعة.. طرابزون يتخذ قرارا حاسما بشأن مستقبل محمد صلاح

محمد الفايد ـ أرشيفية

توقيفات لأول مرة في قضية محمد الفايد.. الشرطة الفرنسية تداهم فندق ريتز وعقاراته

ترشيحاتنا

احمد خير

حارس سمنود: « لعيبة زد بيقبضوا 10 ملايين وإحنا بنقبض 5 آلاف جنيه.. ظروف اللعيبة في الدرجة الثانية صعبة»

لبيب

محمد صلاح: حسين لبيب أعلن أنه لن يترشح في انتخابات الزمالك المقبلة

أحمد ابو مسلم

تكريمًا لمسيرته.. ستراسبورج الفرنسي يستدعي أحمد أبو مسلم في احتفالية تأسيس النادي

بالصور

بفستان أحمر أنيق .. مريم أوزرلي تبرز أنوثتها في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام

مريم أوزرلي
مريم أوزرلي
مريم أوزرلي

10 أطعمة احذر وضعها في الإير فراير .. قد تسبّب حريقًا أو تتلف الجهاز

أطعمة يجب تجنب وضعها في المقلاة الهوائية
أطعمة يجب تجنب وضعها في المقلاة الهوائية
أطعمة يجب تجنب وضعها في المقلاة الهوائية

هل تتناول فيتامين «د» يوميًا في الشتاء؟.. مفاجأة بشأن فوائده للعظام والسرطان والخرف

لماذا يوصى بتناول فيتامين د خلال فصل الشتاء؟
لماذا يوصى بتناول فيتامين د خلال فصل الشتاء؟
لماذا يوصى بتناول فيتامين د خلال فصل الشتاء؟

بتفطر فول وبتعاني من الانتفاخ طول اليوم؟.. الطريقة الصحيحة لتدميس الفول وفوائده الصحية

فوائد الفول
فوائد الفول
فوائد الفول

فيديو

دموع أصالة

بـ20 مليون دينار.. مُعجب عراقي يشتري «طقم ذهب» لأصالة بسبب دموعها | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

د. مها عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: دولة الابتكار.. نحو مجتمع ينتج المعرفة ويصنع المستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: السودان بين احتمالية التقسيم وتهديد الأمن القومي

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب: عبدول في مجلس الشيوخ الأمريكي.. فرحة وتحفّظ وقراءة موضوعية

المزيد