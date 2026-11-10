مشروع لتمكين المرأة بقرية أم الحويطات في سفاجا.. مشروعات إنتاجية وحرفية لتوفير فرص عمل للسيدات

بحثت مديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر خطوات تنفيذ مشروع تنموي بقرية أم الحويطات التابعة لمدينة سفاجا، يستهدف دعم المرأة اقتصاديًا وفتح آفاق جديدة للعمل والإنتاج، من خلال مشروعات حرفية تتيح للسيدات توفير مصادر دخل مستدامة لأسرهن

تعاون بين «الأمل» وحياة كريمة

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده عمرو محمود التهامي، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر، لمناقشة آليات تنفيذ المشروع، الذي يأتي ثمرة تعاون بين شركة الأمل ومؤسسة «حياة كريمة».

وتناول الاجتماع الترتيبات الخاصة بتوقيع بروتوكول تعاون مع جمعية أبو بكر الصديق بقرية أم الحويطات، تمهيدًا لبدء تنفيذ الأنشطة المستهدفة على أرض الواقع.

السجاد والتريكو والأعمال اليدوية

ويرتكز المشروع على التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال إقامة مشروعات إنتاجية وحرفية، تشمل صناعة السجاد والتريكو والأعمال اليدوية، بما يوفر فرص عمل للسيدات ويساعد على خلق مصادر دخل ثابتة للأسر المستفيدة.

تنسيق لسرعة التنفيذ

وشهد الاجتماع مشاركة مديري الإدارات الفنية المختصة بمديرية التضامن الاجتماعي، إلى جانب مدير إدارة سفاجا الاجتماعية، لبحث الجوانب التنفيذية وتنسيق الأدوار بين الجهات المعنية، بما يضمن سرعة انطلاق المشروع وتحقيق أكبر استفادة ممكنة لأهالي القرية.

ويمثل المشروع خطوة لدعم الأنشطة الإنتاجية داخل المجتمعات المحلية، والاستفادة من مهارات السيدات في الحرف اليدوية وتحويلها إلى فرص عمل ومصادر دخل مستدامة.