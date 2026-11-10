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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

طارق حجي: لا حل للحرب الروسية الأوكرانية دون تدخل قوى خارجية.. وإيران النموذج الشيعي للإخوان

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
محمد كمال

قال المفكر طارق حجي إن الحرب الروسية الأوكرانية ترتبط بأبعاد شخصية وتاريخية متعددة، معتبرًا أن هذه الخلفيات تمثل أحد العوامل المفسرة لطبيعة الصراع واستمراره، وأنه لا يوجد حل للأزمة دون تدخل قوى خارجية.

وأوضح حجي، خلال لقاء على قناة «النهار»، أن أوكرانيا تمثل بالنسبة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ممتلكات سوفيتية خرجت من يده، في حين يرى الجانب الأوكراني أن روسيا ضمته إليها بالقوة.

وأضاف أن العداوة بين بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي «مهولة»، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث في وقت سابق عن حجم الخلاف بينهما، مؤكدًا أن شدة العداء بين الطرفين تجعل التساؤل قائمًا بشأن إمكانية حل الأزمة.

وحول ما إذا كان تغيير زيلينسكي قد يمثل جزءًا من الحل، قال حجي إنه لا يعرف ما إذا كان تغيير الرئيس الأوكراني سيؤدي إلى إنهاء الأزمة، لكنه شدد على أن حل الحرب لا يمكن أن يتحقق دون تدخل قوى خارجية، موضحًا أن المسألة لا تتعلق بمجرد تغيير أحد طرفي الصراع.

وفي سياق حديثه عن الحرب بين إيران والولايات المتحدة، قال حجي إن الملف الإيراني يختلف عن الحرب الروسية الأوكرانية، معتبرًا أن إيران تمثل النموذج الشيعي لجماعة الإخوان، بل إنها أكثر قسوة منها.

وأوضح أن جوهر هذه الفكرة، من وجهة نظره، يقوم على تبني شخص أو نظام تصورًا بأنه يمتلك معرفة برأي الدين في جميع الأمور، خصوصًا السياسية، وأن تكون له المرجعية في الحكم وإدارة شؤون الدولة.

وأضاف أن من يحكمون إيران، وفق توصيفه، يمثلون «الإخوان الشيعة»، مشيرًا إلى ما وصفه بممارسات أتباع إيران في دول أخرى، والتي تثير تساؤلات بشأن دوافعها وأهدافها.

وتساءل حجي عن الأسباب التي تدفع الحوثيين إلى ضرب السعودية، وكذلك مبررات استهداف الحكومة اليمنية، حتى مع وجود من يبرر هذه الممارسات باعتبار أن الحوثيين يقفون مع الحكومة اليمنية.

وأعرب عن تشاؤمه من وجود نظام سياسي قائم على الدين في إيران، معتبرًا أن ذلك يمثل مشكلة كبيرة وإشكالية أساسية في طبيعة النظام السياسي الإيراني.

وتطرق المفكر طارق حجي إلى واقعة احتجاز رئيس دولة وزوجته ونقلهما إلى الولايات المتحدة، معتبرًا أن ما حدث أمر غريب للغاية، وأن المشهد بدا وكأنه «مسرحية».

وأبدى حجي دهشته من أن تمد دولة يدها وتأخذ رئيس دولة أخرى، حتى لو كان هذا الرئيس سيئًا، ثم تتعامل مع الواقعة باعتبارها أمرًا واقعًا، في الوقت الذي يصمت فيه العالم عن التعليق عليها.

وشدد على أن موضع الغرابة الأساسي، من وجهة نظره، يتمثل في صمت المجتمع الدولي، مشيرًا إلى أنه لا يرى مقالات في الصحف العالمية تتناول ما حدث، وهو ما اعتبره أمرًا لافتًا.

وأكد أن القضية لا تتعلق بما إذا كان الرئيس المحتجز جيدًا أو سيئًا، وإنما بمكان وجوده حاليًا، لافتًا إلى أنه موجود داخل سجن في الولايات المتحدة.

واستعاد حجي موقفًا من دراسته في السنة الأولى بكلية الحقوق، قائلًا إنه كان محبًا للقراءة، وإن الدكتور صوفي أبو طالب دخل إحدى المحاضرات وكتب على السبورة عبارة «القوة تنشئ الحق وتحميه».

وأوضح أن العبارة صدمته وأزعجته بشدة في ذلك الوقت، ودفعته إلى التساؤل عن معناها، قبل أن يستحضرها مجددًا خلال حديثه عن واقعة احتجاز رئيس دولة ونقله إلى الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن المثال الذي طرحه المحاور بشأن الواقعة يعكس، في رأيه، دلالة هذه العبارة؛ إذ استطاعت دولة قوية أن تمد يدها وتأخذ رئيسًا من دولة أخرى، بصرف النظر عن تقييم شخصيته أو مواقفه.

واختتم حجي حديثه بالتأكيد على أن غياب رد فعل واضح من العالم، وعدم وجود تناول صحفي دولي يتناسب مع خطورة الواقعة، يعكسان جانبًا من الإشكالية التي تثيرها هذه الأحداث بشأن العلاقة بين القوة والحق.

طارق حجي الحرب الروسية الأوكرانية بوتين وزيلينسكي النظام الإيراني

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