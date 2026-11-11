جامعة الوادي الجديد تنظم برنامجًا تدريبيًا لدعم التمكين الاقتصادي وريادة الأعمال

نظمت كلية الآداب بجامعة الوادي الجديد برنامجًا تدريبيًا ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بمركزي الخارجة والفرافرة، وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والبيئة ومؤسسة صناع الخير للتنمية وبنك مصر، في إطار جهود دعم التمكين الاقتصادي وتأهيل الشباب لسوق العمل.



دعم المشروعات وتنمية المهارات الاقتصادية

جاء البرنامج تحت رعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، وبحضور الدكتور محمد عبد السلام، عميد كلية الآداب، والدكتور إسلام عامر، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبمشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالجهاز الإداري وطلاب الكلية.

وتضمن البرنامج التدريبي محاضرات قدمتها رغدة رفعت بهنوس، مدير وحدة السكان بمحافظة الوادي الجديد، ومحمد عبد الجيد عبد السلام، مدير إدارة مشروعي بالمحافظة، ومحمد سامي، مندوب بنك مصر فرع الخارجة، تناولت سبل دعم المشروعات وتنمية المهارات الاقتصادية وفتح آفاق جديدة أمام الشباب.

ويستهدف البرنامج تعزيز ثقافة ريادة الأعمال وتشجيع الشباب على إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة، إلى جانب تنمية قدراتهم وتأهيلهم بالمهارات اللازمة للحصول على فرص عمل مناسبة، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وخلق مصادر دخل جديدة.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار التعاون بين جامعة الوادي الجديد والجهات والمؤسسات المشاركة في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لدعم جهود التنمية المستدامة والوصول بالخدمات والبرامج التدريبية إلى أبناء المحافظة، وتعزيز فرص التمكين الاقتصادي بمركزي الخارجة والفرافرة.