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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هناء الشوربجي: مش بقبل أعمل حاجة تحرجني

هناء الشوربجى
هناء الشوربجى
يمنى عبد الظاهر

تحدثت الفنانة هناء الشوربجي عن عدد من المحطات المهمة في حياتها الفنية والشخصية، مستعيدة ذكرياتها مع الفنان محمد صبحي وزوجها الراحل حسن عفيفي، كما كشفت عن تفاصيل دخولها الوسط الفني وأسباب ابتعادها لفترة عن السينما والتليفزيون، وذلك خلال استضافتها في برنامج «الستات» مع الإعلامية سهير جودة.

وسلطت سهير جودة الضوء على أبرز ما جاء في اللقاء، من خلال منشور عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك»، استعرضت فيه مجموعة من تصريحات هناء الشوربجي، التي كشفت جوانب مختلفة من شخصيتها ومشوارها الفني.

هناء الشوربجي تكشف كواليس رفضها بعض الأدوار

وكشفت هناء الشوربجي عن الضوابط التي تحكم اختياراتها الفنية، موضحة أنها لا تقبل تقديم أي شخصية تتعارض مع مبادئها أو تضعها في مواقف تشعر تجاهها بالحرج، مشيرة إلى اعتذارها عن أدوار تضمنت مشاهد تدخين السجائر أو الشيشة، رغم كونها جزءًا من الأحداث الدرامية، مؤكدة أنها لا تفضل تقديم مثل هذه المشاهد.

وأوضحت أن الكوميديا الحقيقية يجب أن تكون بعيدة عن أي إسفاف أو خروج عن حدود اللياقة، مشددة على أن حبها للفن ورغبتها في إسعاد الجمهور يمثلان الدافع الأساسي وراء عملها، وليس مجرد تحقيق المكاسب المادية.

الفنانة هناء الشوربجي حياتها الفنية والشخصية محمد صبحي حسن عفيفي وزوجها الراحل حسن عفيفي

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