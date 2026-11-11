موسيقى الكيت كات ورسائل البحر تعود إلى المسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية

تستضيف مكتبة الإسكندرية، يوم الجمعة المقبل 13 نوفمبر، أمسية موسيقية بعنوان «من راجح إلى داود»، تحتفي خلالها بأعمال الموسيقار راجح داود والموسيقى التصويرية التي قدمها لأفلام المخرج الكبير داود عبد السيد، وذلك في تمام السابعة مساءً على خشبة المسرح الكبير.

وتشهد الأمسية مشاركة أوركسترا مكتبة الإسكندرية، بقيادة المايسترو ناير ناجي، حيث تقدم مجموعة من المقطوعات الموسيقية التي ارتبطت بأفلام تركت أثرًا بارزًا في تاريخ السينما المصرية، من بينها «الكيت كات» و«رسائل البحر» و«سارق الفرح».

ويعيد الحفل تقديم هذه الأعمال الموسيقية التي لم تكن مجرد خلفية للمشاهد السينمائية، بل لعبت دورًا مهمًا في التعبير عن مشاعر الشخصيات وإبراز التفاصيل الدرامية، لتصبح جزءًا أصيلًا من هوية تلك الأفلام.

وتأتي الفعالية لتسليط الضوء على التجربة الإبداعية للموسيقار راجح داود، وما قدمه من مؤلفات استطاعت أن تمنح الصورة السينمائية لغة موسيقية خاصة، إلى جانب استعادة التعاون الفني المميز الذي جمعه بالمخرج داود عبد السيد، وترك بصمة واضحة في وجدان محبي السينما.