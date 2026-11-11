بنك أبوظبي الأول يخطط لجمع 4.08 مليار دولار عبر إصدار حقوق أولوية

أعلن بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات من حيث الأصول، اليوم الأربعاء، عزمه جمع ما يصل إلى 15 مليار درهم (4.08 مليار دولار)، من خلال إصدار أسهم جديدة عبر آلية حقوق الأولوية.

وأوضح البنك، في بيان، أن عملية الإصدار تستهدف توفير قدرات تمويلية إضافية لدعم المرحلة المقبلة من نمو أعماله في السوق الإماراتية، وتعزيز توسع شبكة فروعه العالمية.

ويعتزم البنك طرح نحو 1.1 مليار سهم جديد بسعر 13.52 درهم للسهم، بخصم يبلغ 30% مقارنة بسعر الإغلاق المسجل خلال تعاملات أمس الثلاثاء.

وأشار البنك إلى أن صندوق مبادلة السيادي، الذي يمتلك حصة تبلغ 37.9% من رأسماله، يعتزم الاكتتاب بكامل حصته النسبية في إصدار حقوق الأولوية.