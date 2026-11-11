الساعدي يقود الاتحاد الليبي للفوز على نابايا الغيني بدوري السلة الإفريقي

حقق فريق الاتحاد الليبي فوزًا ثمينًا على حساب نابايا سوفاس الغيني بنتيجة 80-69، ضمن منافسات تصفيات النخبة لمنطقة الغرب المؤهلة إلى نهائيات الدوري الأفريقي لكرة السلة BAL 2027، ليواصل نتائجه الإيجابية ويحافظ على صدارة المجموعة الثانية.

وفرض الاتحاد شخصيته على المباراة منذ بدايتها، بعدما أنهى الربع الأول متقدمًا بفارق 7 نقاط بنتيجة 19-12، ونجح في الحفاظ على تفوقه حتى نهاية الشوط الأول، الذي انتهى بنتيجة 37-34.

ورغم الندية الكبيرة التي شهدها الشوط الثاني، ومحاولات الفريق الغيني لتعديل النتيجة، تمكن الاتحاد من الحفاظ على هدوئه في الأوقات الصعبة، وكان لمحمد الساعدي دور بارز في قيادة الفريق خلال الدقائق الحاسمة، التي شهدت تسجيل 8 نقاط متتالية أنهت آمال المنافس في العودة.

ورفع الفريق الليبي رصيده إلى 4 نقاط، محققًا الفوز في أول مباراتين بالتصفيات، ليؤكد جديته في المنافسة على بطاقة التأهل، ومواصلة حضور الأندية الليبية القوي في بطولة الدوري الأفريقي لكرة السلة.