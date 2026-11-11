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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس الحكومة اللبنانية: ملاحقة المسئولين عن مقتل نائب عراقي سابق وأمن المقيمين والزوار "أولوية"

رئيس الحكومة اللبنانية:
رئيس الحكومة اللبنانية:
أ ش أ

 جدد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، استنكاره الشديد لجريمة مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني في بيروت، مؤكداً أن الأجهزة القضائية والأمنية اللبنانية تتابع التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة وتحديد المسؤولين عنها وملاحقتهم، مشدداً على أنه لا تهاون في حماية أمن جميع المقيمين والزوار على الأراضي اللبنانية.

جاء ذلك خلال اجتماع سلام مع الرئيس العراقي نزار آميدي، على هامش مشاركته في قمة مؤتمر الأمم المتحدة لتغيّر المناخ (COP31)، المنعقدة في مدينة أنطاليا التركية، حيث تناول اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تطوير التعاون بين لبنان والعراق، إضافة إلى آخر المستجدات والتطورات الإقليمية.

كما ترأس سلام الوفد اللبناني المشارك في القمة، على أن يلقي كلمة لبنان صباح غد، والتقى على هامش أعمالها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش وعدداً من رؤساء الدول والحكومات المشاركين.

وعقد سلام اجتماعاً ثنائياً مع رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، جرى خلاله البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، واستعراض آخر التطورات والأوضاع في المنطقة.

وتناول اللقاء الدعم الذي تقدمه دولة الكويت للبنان، ولا سيما في مجال المحروقات، إلى جانب التعاون مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والبحث في مشروع قرض لتمويل تحسين شبكة الكهرباء في لبنان.

رئيس مجلس الوزراء اللبناني مقتل النائب العراقي الأجهزة القضائية

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