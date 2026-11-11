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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

دمج التقنيات الحديثة في العملية التعليمية... ندوة بإعلام الداخلة بالوادي الجديد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

  نظم مجمع إعلام الداخلة بالوادي الجديد  اليوم، ندوة تثقيفية  بمقر مدرسة القصر الثانوية المشتركة التابعة لمركز الداخلة،  تحت عنوان: "التكنولوجيا الحديثة ودورها في تحسين جودة التعليم"، وذلك في  ضوء  خطة قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للإستعلامات لدعم قطاع التعليم ونشر الوعي الثقافي والتعليمي ، تحت رعاية رئيس الهيئة السفير علاء يوسف،  وتوجيهات رئيس قطاع الإعلام الداخلي اللواء أركان حرب دكتور تامر شمس الدين، وإشراف رئيس الإدارة المركزية لاعلام شمال ووسط الصعيد الأستاذ حمدي سعيد .


​شهدت الندوة حضوراً واهتماما من القيادات التعليمية والتربوية، و حاضر فيها الأستاذ أيمن حنفي، مدير عام الإدارة التعليمية بمركز الداخلة، وسط تفاعل من الهيئة التدريسية والطلاب.
​افتتحت فعاليات الندوة مروة محمد  الاعلامية بمجمع اعلام الداخلة، بكلمة ترحيبية أكدت فيها على أهمية مواكبة التحول الرقمي والتطورات التكنولوجية المتسارعة في قطاع التعليم، مشيرة إلى أن دمج التقنيات الحديثة في العملية التعليمية لم يعد رفاهية، بل أصبح ضرورة ملحة لبناء جيل قادر على المنافسة ومواكب لمتطلبات العصر الحديث ورؤية الدولة للتنمية المستدامة.
​من جانبه، استهل الأستاذ أيمن حنفي محاضرته بتسليط الضوء على الأهمية البالغة لدخول التكنولوجيا كعنصر أساسي في المنظومة التعليمية، موضحاً كيف تسهم التطبيقات والمنصات الرقمية الحديثة في تحسين جودة التعليم وتسهيل إيصال المعلومة للطلاب بأساليب تفاعلية مبتكرة تكسر طرق التلقين التقليدية.


​وأكد مدير عام الإدارة التعليمية بمركز الداخلة خلال كلمته على  ضرورة تأهيل المعلمين وتدريبهم المستمر على استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة لرفع كفاءة الأداء داخل الفصل الدراسي.


​ وشدد على  دور التكنولوجيا في تحفيز الطلاب على البحث والاطلاع وتنمية مهارات التفكير النقدي والإبداعي لديهم ، لافتا إلى ​كيفية إسهام التكنولوجيا في رصد ومتابعة مستوى الطلاب بدقة وسرعة بما يدعم اتخاذ القرار التعليمي السليم.


​وفي ختام الندوة، فتح باب النقاش والأسئلة أمام الحضور من المعلمين والطلاب، حيث أجاب المحاضر على استفساراتهم، مؤكداً على دعم الإدارة التعليمية الكامل لكافة المبادرات والمقترحات التي تسهم في الارتقاء بالعملية التعليمية .


أدارت الندوة مروة محمد الاعلامية بمجمع اعلام الداخلة،  تحت إشراف مدير المجمع محسن محمدد .

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