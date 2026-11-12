ناقد فني: مهرجانات السينما ليست مجرد سجادة حمراء واستعراض للأزياء

أكد الناقد الفني أحمد سعد الدين، أن حضور النجوم في المهرجانات السينمائية يمثل أهمية كبيرة، لكنه شدد على ضرورة الالتزام بقواعد المظهر اللائق و«Dress Code»، بما يتناسب مع طبيعة هذه الفعاليات ومكانتها الفنية.

وأوضح سعد الدين، خلال لقائه ببرنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، أن المهرجانات السينمائية لا ينبغي أن تقتصر على الظهور على السجادة الحمراء واستعراض الأزياء، وإنما يجب أن تمنح الأولوية للأفلام المشاركة والفعاليات التي تدعم صناعة السينما.

وأشار إلى أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يهتم بالقيمة الفنية للأعمال المعروضة، ويحرص على تنظيم سوق للفيلم وورش متخصصة في الإخراج والتصوير والإنتاج، بمشاركة خبراء وأسماء بارزة في المجال.

وأضاف أن هذه الفعاليات تمثل جانبا أساسيا من دور المهرجانات السينمائية، لما توفره من فرص لتبادل الخبرات وتطوير قدرات العاملين بالصناعة، مؤكدا أهمية أن يكون الاهتمام منصبا على المحتوى الفني والسينمائي باعتباره الهدف الرئيسي من تنظيم المهرجانات.