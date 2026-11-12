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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس قبرص: لا خيار أمام الاتحاد الأوروبي سوى التوصل إلى اتفاق بشأن الميزانية بحلول نهاية العام

رئيس قبرص: لا خيار أمام الاتحاد الأوروبي سوى التوصل إلى اتفاق بشأن الميزانية بحلول نهاية العام
رئيس قبرص: لا خيار أمام الاتحاد الأوروبي سوى التوصل إلى اتفاق بشأن الميزانية بحلول نهاية العام
أ ش أ

 قال الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس، بأن الاتحاد الأوروبي "لا يملك خيارا آخر" سوى التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية العام بشأن "الإطار المالي متعدد السنوات" القادم، وهو الميزانية طويلة الأجل التي تغطي الفترة ما بين عامي 2028 و2034.

وقال كريستودوليدس -في حديث لصحيفة "سايبرس ميل" القبرصية، نشرته اليوم /الخميس/ - : "إن الموعد النهائي الصارم بنهاية هذا العام ثابت لا يتغير. لقد كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون واضحا للغاية عندما قال إنه لن يتفاوض بعد شهر ديسمبر، وهذا الموقف لم يتغير".

وأوضح كريستودوليدس، أن هذا هو السبب الذي دفع رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، إلى الدعوة لعقد قمة استثنائية يومي 26 و27 نوفمبر، مشيرا إلى أن كوستا سيقدم قبل هذه القمة مقترحا جديدا للميزانية - وهو المقترح الثالث حتى الآن للإطار المالي متعدد السنوات القادم.

يشار إلى أنه بعد القمة الاستثنائية المقررة في نوفمبر الجاري، سيجتمع قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (وعددها 27 دولة) مجددا في بروكسل يومي 17 و18 ديسمبر، بينما أكد كريستودوليدس أن كوستا أوضح أنه، مهما كانت الظروف، يتعين التوصل إلى اتفاق بشأن الميزانية بحلول نهاية تلك القمة كحد أقصى.

وأضاف: "لقد أخبرنا بأنه عندما نجتمع في ديسمبر، لن نغادر ولن نحتفل بعيد الميلاد ما لم نتوصل إلى قرار بشأن الميزانية وننجزها. لا مجال لاستمرار المفاوضات حتى العام المقبل؛ فهذا أمر غير مقبول. الموعد النهائي الصارم لإعداد الميزانية هو نهاية هذا العام"

الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس الاتحاد الأوروبي الميزانية طويلة الأجل

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