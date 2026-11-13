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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج الثور| حظك اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2026 .. خصص وقتا لشريكك

برج الثور
برج الثور
نهى هجرس

عيد ميلاد برج الثور (21 أبريل - 20 مايو)، ويتوافق مع مجموعة من المواليد في الحب والزواج ومنها برج الثور والعقرب والجوزاء والميزان.

ونرصد لكم توقعات برج الثور اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2026 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

توقعات برج الثور وحظك اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2026

الجمعة هو يومك المفضل، فاستغلي الطاقة الإيجابية في إنهاء شغل مؤجل أو عرض فكرة. 

توقعات برج الثور مهنيا

لمواليد 20 إلى 30 أبريل، تقدري توجهي شدتك نحو النجاح بالطموح والاجتهاد، فركزي على هدف واضح وماتشتتيش نفسك، وكمان الشمس في العقرب بتفعّل بيت الشراكات عند الثور، فلو في تعاون مع زميل أو عميل، النهارده وقت كويس للاتفاق على التفاصيل، اسمعي وجهة نظر الطرف التاني، والنتيجة هتبقى أفضل

برج الثور

توقعات برج الثور عاطفيا 

 العلاقات بتاخد اهتمام قوي في نوفمبر، فلو مرتبطة، خصصي وقت لشريكك وعبّري عن مشاعرك بوضوح، وفي تحذير بسيط: الثور ممكن يميل في أول نوفمبر للانسحاب، في وقت محتاجة فيه تواصل أكتر مع اللي بيهتموا بيها، فمتنعزليش حتى لو حبيتي الهدوء. 

لمواليد 1 إلى 10 مايو، ممكن تحسي أحيانًا إنك مش قادرة تسترخي في العلاقة، بس الأخذ والعطاء النشيط هيساعدك تنجحي في حياتك الشخصية والمهنية، ولو لسه مش مرتبطة، اخرجي مع أصحابك، ممكن تتعرفي على حد جديد

توقعات برج الثور ماليا

رقم 6 رقمك المحظوظ، والجمعة يومك المحظوظ، وبرضه 13 نوفمبر من التواريخ المحظوظة ليكي في الشهر ده، فاليوم مناسب للتخطيط المالي ومتابعة الميزانية، ولو كنتي مأجلة قرار صغير زي دفع التزام أو تجديد اشتراك، ممكن تنهيه النهارده، وفي نفس الوقت، بلاش تتساهلي في الشراء الاندفاعي، خصوصًا الحاجات الجميلة اللي بتحبيها، وراجعي أي مبلغ هتصرفيه في شراكة قبل ما تلتزمي

توقعات برج الثور صحيا

حالتك الجسدية مستقرة وطاقتك كويسة، بس الثور بيميل للراحة الزيادة والأكل المريح، اتحركي شوية بعد الظهر بمشي هادي أو تمارين خفيفة، وقللي الحلويات والدسم بالليل، اشربي ماء كفاية، وخدي وقت لاسترخاء حقيقي من غير موبايل قبل النوم، وده هيحسن نومك.

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