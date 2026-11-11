قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بناء على طلب «عموتة» .. إبراهيم فايق يكشف موقف الأهلي من التعاقد مع الجزائري أشرف عبادة
قيم ومبادئ وأخلاق.. أحمد بلال يكشف سر تفوق الأهلي في التعامل مع الأزمات: مختلف عن أي نادٍ فى العالم
وزير الشباب والرياضة يبحث مع مسئولي مكافحة المنشطات استكمال إجراءات اعتماد المعمل المصري دوليًا
مصطفى الفقي: الضغوط الخارجية قد تكون أحد العوامل المُؤثرة في تغيير بعض أعضاء الحكومة
مورينيو لم يتمالك نفسه.. طفل يقلد بيلينجهام والمدرب البرتغالي يفاجئه برد ساخر
بفارق 55 جنيها.. تحرك جديد في أسعار الذهب ختام تعاملات اليوم الثلاثاء
قرار رسمي من المالية.. موعد مرتبات نوفمبر للموظفين
واشنطن تتهم 3 أشخاص مرتبطين بإيران بالتخطيط لاستهداف قاعدة فيرفورد البريطانية
بناء الحركة الإسلامية في الغرب.. رئيس مجلس مسلمي أوروبا يكشف كيفية نشر فكر الجماعة الإرهابية بالخارج
بشرى سارة شأن تكليف دفعة أسنان 2023 وأوائل خريجي عين شمس
مجلس الوزراء السعودي يقر أول نظام شامل لحماية المستهلك.. غرامات تصل إلى 8 ملايين ريال
تسجيل صوتي لرئيس مجلس مسلمي أوروبا يقر بدور الإخوان في تأسيس المجلس: جمعنا الإخوان في بريطانيا وألبانيا والنمسا وأسسناه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج الثور.. حظك اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026: تتمتع بمزاج جيد

حظك اليوم
حظك اليوم
حياة عبد العزيز

يتميز مولود برج الثور بالصبر والهدوء والقدرة على تحمل المسؤولية، كما يعرف بحبه للاستقرار والسعي الدائم لتحقيق الأمان المادي والعاطفي، ويميل إلى التفكير العملي قبل اتخاذ القرارات المهمة.

وإليك توقعات برج الثور وحظك اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026 على المستوى العاطفي والصحي والمهني خلال السطور التالية.

توقعات برج الثور وحظك اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026

ستنجز عملك بثقة، وستساهم مكاسبك الثابتة في تقريب هدفك الذي طالما سعيت إليه. يدعم زحل المتراجع في برج الحوت، بيتك الحادي عشر، هذا التقدم التدريجي، ويُسلط الضوء على صديقٍ مُخلص، يتميز يومك بإيقاعٍ مُطمئن: فهناك عملٌ يمكنك إنجازه، وشيءٌ قيّمٌ لا يزال قيد التكوين. ستشعر بالبهجة، وسيُتيح لك مزاجٌ مُريحٌ مجالاً للاهتمام بأمورٍ خارج نطاق واجباتك.

توقعات برج الثور صحيا

سيُساعدك مزاجك المُبهج على تخفيف عبء الروتين اليومي. ستكون الراحة في المنزل ذات قيمة خاصة بعد يومٍ قضيته في الدراسة أو العمل بجدّ. سترغب في أمسيةٍ تُتيح لك الاستمتاع، وستُلبي رفقة العائلة هذه الرغبة ليس من الضروري ملء كل لحظة فراغ بمهمة أخرى.

توقعات برج الثور عاطفيا

يمكن بناء علاقة تعاونية بشكل عام إذا لم يعتبر أي من الطرفين الاختلافات العملية نقدًا شخصيًا. ناقشوا شراء مستلزمات منزلية أو ترتيبات عطلة نهاية الأسبوع عندما يكون لديكما متسع من الوقت للرد، بدلاً من مناقشتها عندما يكون أحدكما على وشك مغادرة الغرفة. 

برج الثور اليوم مهنيا

 إنها فرصة سانحة لمبادرة مدروسة، حيث يُوفر نهجك الصادق أساسًا متينًا. كوكب الزهرة، المتراجع في برج الميزان في بيتك السادس وفي برجه، يُضفي الراحة والمتعة على روتينك اليومي من المرجح أن يبدو أي شيء ممتع أكثر جاذبية بينما تتمتع بمزاج جيد.

توقعات برج الثور الفترة المقبلة

 ستشعرون برغبة أكبر في المشاركة، والاستماع إلى حماس الآخرين، أو الاستمتاع بنشاط مألوف معًا، ستكون دفء اليوم في أوجه في اللحظات التي تتيح للناس الاستمتاع بصحبة بعضهم البعض، سيشعر المرء بالترحيب بعد إنجاز العمل، عند قضاء بعض الوقت معًا.

برج الثور حظك اليوم توقعات الابراج توقعات الابراج وحظك اليوم الابراج اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجازة رسمية

هل الخميس 12 نوفمبر إجازة رسمية؟.. موعد أقرب عطلة مقبلة

حالة الطقس غدا

البرد بدأ والأمطار تقترب.. حالة الطقس من الأربعاء إلى السبت المقبل

حالة الطقس

جهزوا الجواكيت.. أجواء باردة وشبورة كثيفة وأمطار.. إليك تفاصيل الطقس

الأرصاد تحذر من برودة ملحوظة ليلا وانخفاض الحرارة غدا.. والصغرى بالقاهرة 13 درجة

الأرصاد تحذر من برودة ملحوظة ليلا وانخفاض الحرارة غدا.. والصغرى بالقاهرة 13 درجة

محمد صلاح وعلي ماهر

محمد صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر استعدادًا لمواجهتي مالاوي

جاسم محمد البداوي

تحرك عسكري خليجي جديد.. 6 دول تتفق على إنشاء قيادة متقدمة لتعزيز الدفاع المشترك

الذهب

هبوط محلي وعالمي.. سعر الذهب عيار 21 مساء اليوم الثلاثاء

تاجر إيراني يشبه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في صورة مركبة تُبرز التشابه اللافت بينهما

وشه نحس.. إيرانيون يقاطعون محل حلويات نهائيا بسبب الشبه بين صاحبه ونتنياهو

ترشيحاتنا

طقس بارد

بلوغ أبرد درجة حرارة في التاريخ فى" الصين "

مجلس المهندسين المصرية يعقد اجتماعه الأول ويقر تشكيل هيئة المكتب

مجلس جمعية المهندسين المصرية يعقد اجتماعه الأول ويقر تشكيل هيئة المكتب

الصومال تعزي مصر

الصومال تعزي مصر في ضحايا حادث قطار العياط

بالصور

بتفطر فول وبتعاني من الانتفاخ طول اليوم؟.. الطريقة الصحيحة لتدميس الفول وفوائده الصحية

فوائد الفول
فوائد الفول
فوائد الفول

طريقة عمل جلاش الأجبان في الفرن.. وصفة اقتصادية وسريعة

طريقة عمل جلاش الأجبان
طريقة عمل جلاش الأجبان
طريقة عمل جلاش الأجبان

بكورسية وجاكيت جلد برجاندي.. فرح شعبان تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

أسباب تأخر الكلام عند الأطفال.. تعرف على أبرز العلامات والطرق الفعالة لتنمية الحصيلة اللغوية

تأخر الكلام عند الأطفال
تأخر الكلام عند الأطفال
تأخر الكلام عند الأطفال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

د. مها عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: دولة الابتكار.. نحو مجتمع ينتج المعرفة ويصنع المستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: السودان بين احتمالية التقسيم وتهديد الأمن القومي

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب: عبدول في مجلس الشيوخ الأمريكي.. فرحة وتحفّظ وقراءة موضوعية

المزيد