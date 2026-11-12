بسبب معاكسة فتاة.. الداخلية تكشف تفاصيل تعدى أشخاص على آخر بالضرب بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن الإدعاء بقيام أفراد تشكيل عصابى يحملون جنسية إحدى الدول بالتعدى بالضرب على آخر (يحمل جنسية ذات الدولة) بسلاح أبيض وإحداث إصابته بالجيزة.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد المجنى عليه (مقيم بنطاق محافظة الجيزة)، وبسؤاله أقر أنه بتاريخ 3 / الجارى وحال سيره بمنطقة فيصل بالجيزة حدثت مشادة كلامية بينه وبين إحدى السيدات لإدعائها قيامه بمعاكستها، تدخل على إثرها بعض المارة وتعدوا عليه بالضرب وإحداث إصابته ، ولم يقم بتحرير محضر بالواقعة لعدم حمله إقامة بالبلاد ، ونفى المزاعم المتعلقة بتعدى تشكيل عصابى عليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





