ضبط 6850 لتر زيوت مستعملة وتحرير محاضر تموينية خلال حملات رقابية ببني سويف

نفذت مديرية التموين ببني سويف، أمس الأربعاء عددًا من الحملات الرقابية المكثفة على الأنشطة التموينية والأسواق، أسفرت عن ضبط سيارة محملة بـ6850 لترًا من الزيوت المعدنية المستعملة، المصنفة ضمن النفايات الخطرة، فضلًا عن تحرير 14 محضر لمخالفات تجار التموين بمركز ناصر، تحت إشراف المهندس محمد عبدالرحمن وكيل الوزارة.

ففي مجال الرقابة على المواد البترولية، وبالاشتراك مع حملة من مفتشي إدارة المواد البترولية بالوزارة، تم ضبط إحدى السيارات أثناء نقلها كمية من الزيوت المعدنية المستعملة إلى أحد المصانع بغرض إعادة تدويرها واستخدامها مرة أخرى، دون الحصول على موافقة الهيئة المصرية العامة للبترول، حيث بلغت الكمية المضبوطة 6850 لترا من الزيوت المعدنية المستعملة وتم تسليم الكمية المضبوطة إلى الشركة المختصة بجمع الزيوت المستعملة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف، والعرض على النيابة العامة للتصرف.

فيما أسفرت حملة إدارة تموين مركز ناصر والتي استهدفت الرقابة على الأسواق وبقالي التموين، عن تحرير 14 محضرا للمخالفات، وشملت المخالفات حييازة سلع غذائية منتهية الصلاحية، والتحفظ على 27 كيس سجق وكفتة، و5 أكياس بط و16 كيس برجر بقري، و10 أكياس سمبوسك، و17 كيس عجينة جلاش، و10 أكياس أجنحة دجاج و14 كيس تشيكن سترس، و3 أكياس بانيه فراخ، و3 أكياس كفتة وكيسين جمبري.

كما تم تحرير محضر لأحد مخازن السلع الغذائية لوجود سلع دون فواتير، والتحفظ على 2طن من المكرونة، فضلًا عن تحرير محضر لوجود سلع غذائية تظهر عليها علامات التلف، شملت 55 كيس لانشون، وشملت نتائج الحملة كذلك تحرير 3 محاضر جنح لعدم وجود شهادات صحية، و5 محاضر جنح تبديد

وفيما يتعلق بالرقابة على تجار التموين، تم تحرير 3 محاضر، للتصرف في 100 كجم من السكر التمويني و149 كيس مكرونة، وتقرير للتصرف في 213 كيس مكرونة و53 زجاجة زيت، سعة الزجاجة 800 جم، و100 كجم من السكر التمويني، بالإضافة إلى تقرير بشأن غلق أحد الأنشطة خلال مواعيد العمل الرسمية دون الحصول على إذن مسبق.