نيكولاس جاكسون يحصد جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز

تُوّج السنغالي نيكولاس جاكسون، مهاجم أستون فيلا، بجائزة أفضل لاعب في شهر أكتوبر بالدوري الإنجليزي الممتاز، بعد المستويات المميزة التي قدمها مع فريقه خلال الشهر الماضي.

وسجل جاكسون أربعة أهداف خلال أربع مباريات خاضها في المسابقة خلال أكتوبر، ليسهم في النتائج الإيجابية لفريقه، ويؤكد تألقه منذ انضمامه إلى أستون فيلا خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وجاء تتويج المهاجم السنغالي بالجائزة بعد أيام من اختياره لاعب الشهر بتصويت جماهير الدوري الإنجليزي، متفوقا على عدد من اللاعبين، أبرزهم بارت فيربروجين، ويان بول فان هيكه، وإيفانيلسون، وإزري كونسا.

ورفع جاكسون رصيده إلى تسعة أهداف خلال 14 مباراة خاضها مع أستون فيلا في مختلف المسابقات منذ بداية مشواره مع الفريق، ليواصل تقديم مستويات لافتة ويعزز من طموحات فريقه خلال الموسم الحالي.