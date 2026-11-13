أخبار الوادي الجديد.. بحث مشروعات التنمية المستدامة.. ورصف 14.5 ألف متر مربع بالإنترلوك

شهدت محافظه الوادي الجديد عده فعاليات على مدار اليوم كان من أهمها: محافظ الوادي الجديد تلتقي المدير التنفيذي لشركة «ECOnsult» لبحث مشروعات التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر

استقبلت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، اليوم، السفيرة الدولية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، وعضو المجلس القومي للمرأة ومقرر لجنة البيئة والتغيرات المناخية، وذلك في مستهل زيارتها للمحافظة، لبحث آفاق التعاون المشترك في مجالات التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، ودراسة مجموعة من المشروعات التنموية والإنتاجية والبيئية التي تستهدف تعظيم الاستفادة من المقومات المتاحة، وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة ، بحضور المهندسة إيمان صبر، مساعد المحافظ للشئون الهندسية، والأستاذ جهاد متولي، رئيس مركز الخارجة، والمهندسة دعاء دويدار، مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة.

وخلال اللقاء، استعرضت المحافظ الرؤية التنموية للمحافظة القائمة على تنويع القاعدة الاقتصادية وتعظيم الاستفادة من مقوماتها الزراعية والصناعية والتعدينية والسياحية، والطاقة المتجددة كما ناقش الجانبان عددًا من المشروعات والمقترحات محل الدراسة، تشمل إعادة توظيف بعض الأصول الحكومية، من بينها تحويل مقر تفتيش الري السابق إلى مركز متخصص للتدريب في مجالات حماية البيئة والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وإعداد التصور لمقترح إعادة توظيف مقر فرع جهاز شئون البيئة كمركز لتأهيل وعلاج الإدمان، إلى جانب دراسة إنشاء مجتمع عمراني متكامل بأرض البحوث الزراعية بمدينة الخارجة بمستويات إسكانية متنوعة، فضلًا عن التطوير الشامل لمكتبة مصر العامة بالخارجة.

وأكدت المحافظ أن المشروعات المطروحة تأتي في إطار توجه المحافظة نحو إقامة مشروعات ذات أثر اقتصادي وبيئي ومجتمعي مستدام، مع استمرار التنسيق والدراسات الفنية لتحديد أولويات التنفيذ وآليات التعاون، بما يحقق الاستغلال الأمثل للمقومات المتاحة ويدعم جودة الحياة لأبناء المحافظة.

ومن المقرر أن تتواصل الزيارة، الجمعة من خلال جولة ميدانية لتفقد عدد من المواقع، تشمل معاينة الأرض المخصصة لإنشاء مكتبة مصر العامة بمركز الداخلة، إلى جانب زيارة عدد من القرى المرشحة لدراسة فرص تطبيق نموذج القرية الخضراء، وتقييم مدى جاهزيتها للتأهيل والحصول على الاعتمادات البيئية، وفقًا لمعايير الاستدامة وكفاءة استخدام الموارد.

رصف 14.5 ألف متر مربع بالإنترلوك لرفع كفاءة حي المجاهدين في الوادي الجديد

تواصل محافظة الوادي الجديد تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الشوارع والممرات بحي المجاهدين بمنطقة الخارجة القديمة، من خلال تركيب بلاط الإنترلوك، في إطار خطة تحسين البنية التحتية والارتقاء بالمظهر الحضاري وتيسير حركة المواطنين.

وأعلنت المحافظة عن أن إجمالي المساحات التي تم رصفها ببلاط الإنترلوك بلغ نحو 14 ألفًا و500 متر مربع حتى الآن، ضمن أعمال التطوير الجارية بالحي، والتي تستهدف تحسين حالة الشوارع وتسهيل حركة انتقال المواطنين والمركبات، فضلًا عن تحسين المظهر العام.

وأضافت المحافظة أن الأعمال تنفذ تحت إشراف مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، بقيادة المهندس أحمد عبد الرحيم أبو زيد، مدير عام الطرق والنقل، مع استمرار المتابعة الميدانية لمراحل التنفيذ، والتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة والبرامج الزمنية المحددة.

وأكدت المحافظة استمرار أعمال الرصف والتطوير بوتيرة متسارعة، لحين الانتهاء من جميع الشوارع والممرات المتبقية بحي المجاهدين، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للأهالي وتحقيق نقلة نوعية في البنية الأساسية بالمنطقة.

تأتي أعمال تطوير حي المجاهدين بمنطقة الخارجة القديمة ضمن خطة محافظة الوادي الجديد لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والارتقاء بالمناطق السكنية، خاصة الشوارع والممرات التي تحتاج إلى رفع كفاءتها، بما يسهل حركة الأهالي ويحد من مشكلات الطرق غير الممهدة، ويسهم في تحسين المظهر الحضاري للمنطقة وتوفير بيئة عمرانية أكثر ملاءمة للسكان.

أسعار السلع الغذائية بمنافذ الوادي الجديد اليوم الأربعاء 11 نوفمبر

تواصل منافذ بيع السلع الغذائية التابعة للوحدات المحلية بمراكز محافظة الوادي الجديد طرح احتياجات المواطنين من المنتجات الأساسية والاستهلاكية بأسعار مناسبة، وسط استقرار نسبي في أسعار عدد من السلع، مع استمرار توفير كميات متنوعة لتلبية متطلبات الأسر وتخفيف الأعباء المعيشية.

وتتنوع المنتجات المطروحة داخل المنافذ الحكومية بين الأرز والسكر والزيوت والسمن والمكرونة والشاي والتونة ومنتجات الألبان، بما يوفر بدائل متعددة أمام المواطنين، ويساعدهم على شراء احتياجاتهم اليومية بأسعار معلنة.



وسجلت أسعار الأرز المعبأ نحو 250 جنيهًا للفة وزن كيلو صافي، و210 جنيهات للفة وزن 800 جرام، فيما بلغ سعر لفة السكر وزن كيلو 270 جنيهًا، وسجلت عبوة السكر وزن 800 جرام نحو 245 جنيهًا.

وبالنسبة للأوزان الكبيرة، بلغ سعر شكارة الأرز وزن 10 كيلوجرامات نحو 250 جنيهًا، بينما سجلت الشكارة وزن 25 كيلوجرامًا 560 جنيهًا، كما وصل سعر باكو الشاي وزن 250 جرامًا إلى 51 جنيهًا.

وفيما يتعلق بالزيوت والسمن، سجلت زجاجة الزيت وزن لتر 88 جنيهًا، بينما بلغ سعر العبوة سعة 2.25 لتر نحو 215 جنيهًا، وسجل برطمان السمن وزن كيلو 90 جنيهًا، مقابل 170 جنيهًا للبرطمان وزن 2 كيلوجرام.

كما شملت قائمة المنتجات كرتونة المكرونة بسعر 145 جنيهًا، و4 علب تونة مفتتة بارد بسعر 135 جنيهًا، فيما سجلت 3 علب تونة قطع نحو 140 جنيهًا، وبلغ سعر 4 علب جبنة وزن ربع كيلو 140 جنيهًا.

وتأتي هذه الأسعار ضمن جهود الوحدات المحلية لتوفير السلع الغذائية بمختلف مراكز المحافظة، وإتاحة منافذ بيع حكومية تمثل بديلًا مناسبًا أمام المواطنين، خاصة في ظل حرص الأسر على ترشيد نفقاتها وتوفير احتياجاتها الأساسية.