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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: إزالة 25 حالة تعد ومخالفة خلال المرحلة الثالثة من الموجة الـ 30

إزالة التعديات بأسيوط
إزالة التعديات بأسيوط
إيهاب عمر

أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، تنفيذ 25 حالة إزالة لتعديات ومخالفات بناء بمختلف صورها، ضمن أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ30 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، في إطار جهود المحافظة لفرض سيادة القانون والتصدي الحاسم لكافة أشكال التعدي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية وجهات الولاية والجهات المعنية.

وأوضح محافظ أسيوط أن أعمال الإزالة شملت تنفيذ 5 حالات تعد على أراضي أملاك الدولة في مجال المباني، بإجمالي مساحة 1432 مترا مربعا، إلى جانب إزالة حالتين في المهد لتعديات على أراضي أملاك الدولة التابعة للإصلاح الزراعي، بمساحة إجمالية بلغت 620 مترا مربعا.

وأضاف علوان أن المتابعة والرصد من خلال منظومة المتغيرات المكانية أسفرا عن تنفيذ 5 حالات إزالة لتعديات على الأراضي الزراعية بمساحة 3 قراريط و16 سهما، فضلًا عن إزالة حالتين لمخالفات بناء دون ترخيص، بمساحة 170 مترا مربعا.

وأشار المحافظ إلى أن جهود التصدي للبناء المخالف على الأراضي الزراعية الخاصة أسفرت عن إزالة 4 حالات تعد بمساحة قيراط واحد و12 سهما، بالإضافة إلى تنفيذ 7 حالات إزالة في المهد لمخالفات البناء على الأراضي الزراعية الخاصة، بمساحة إجمالية بلغت 4 قراريط و8 أسهم.

وشدد محافظ أسيوط على استمرار الحملات اليومية لرصد وإزالة التعديات ومخالفات البناء، والتعامل الفوري مع أي مخالفة جديدة وإزالتها في مهدها، مع عدم السماح بعودة التعديات على الأراضي التي سبق إزالة المخالفات منها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مؤكدًا أهمية مواصلة التنسيق بين الوحدات المحلية وجهات الولاية واللجان المختصة للحفاظ على حقوق الدولة وصون الرقعة الزراعية وتطبيق القانون بكل حسم.

أسيوط مخالفات بناء الموجة الـ30 لإزالة التعديات أراضي أملاك الدولة الأراضي الزراعية أشكال التعدي الأجهزة التنفيذية

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