محاكاة تكشف التأثير الكارثي لقنبلة نووية في الفضاء.. تعطيل 99% من الأقمار الصناعية خلال أيام

قد تبدو فكرة تفجير سلاح نووي في الفضاء وكأنها حبكة أحدث أفلام الخيال العلمي الرائجة.لكن ماذا سيحدث لو حدث ذلك بالفعل؟.



انفجار واحد قد يدمر البنية التحتية المدارية للعالم



وفقا لصحيفة ديلي ميل لبريطانية، قام العلماء بمحاكاة آثار انفجار نووي واحد في الفضاء - وتشير نتائجهم إلى أنه سيكون "سيئًا للغاية".وإذا وقع الانفجار على ارتفاع عالٍ بما فيه الكفاية، فإنه قد يعطل فعلياً كل قمر صناعي في مدار أرضي منخفض، وفقاً للمحاكاة.



وقال جيمس ماكيون، نائب رئيس قسم العمل الخيري النووي: “سيكون الأمر سيئاً. سيئاً للغاية، يجب علينا أن نبذل قصارى جهدنا لمنع حدوث ذلك على الإطلاق”.



13 ألف قمر صناعي في مرمى الخطر

مع وجود أكثر من 13000 قمر صناعي تعمل في مدار أرضي منخفض، بدأت المخاوف تتزايد من إمكانية استخدام الأسلحة النووية في الفضاء لاستهدافها.

وفي دراستهم، التي نُشرت كنسخة أولية على موقع arXiv، أوضح الباحثون بقيادة زاكاري بيترسون: "في عام 2024، صرحت الولايات المتحدة بأن روسيا كانت تعمل على تطوير قدرة نووية مضادة للأقمار الصناعية".

ونفت روسيا وجود خطط لوضع أسلحة نووية في الفضاء، لكنها استخدمت حق النقض ضد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يؤكد مجدداً حظر معاهدة الفضاء الخارجي لوضع أسلحة نووية في المدار.

وأدت هذه التطورات إلى تجدد المخاوف من إمكانية استخدام سلاح نووي ضد البنية التحتية المدارية، مع عواقب تمتد إلى ما هو أبعد من الأقمار الصناعية المستهدفة.

وقال الباحثون: "يمكن إيصال مثل هذا السلاح بواسطة صاروخ أو وضعه في المدار كحمولة وتفجيره لاحقاً."حزام إشعاعي اصطناعي يحاصر الأقمار الصناعية

وحتى الآن، ظلت آثار الانفجار النووي في مدار أرضي منخفض غير واضحة.إلى جانب الانفجار الأولي للأشعة السينية، يعلم العلماء أن الإلكترونات المنبعثة من نواتج الانشطار المشعة يمكن أن تُحاصر في المجال المغناطيسي للأرض، مما يعرض الأقمار الصناعية بشكل متكرر كحزام إشعاعي اصطناعي.

لفهم التأثير الذي سيحدثه ذلك في الواقع، أجرى علماء من جامعة ويسكونسن-ماديسون وجامعة برينستون محاكاة تجمع بين الإشعاع الفوري واحتجاز الإلكترونات وتطور الحزام مع أعطال الأقمار الصناعية والاصطدامات والسحب الجوي.وتشير نتائجهم إلى أن الانفجار النووي في الفضاء سيكون كارثياً.

98% من الأقمار الصناعية معطلة في أسبوع واحد

تشير المحاكاة إلى أنه إذا تم تفجير قنبلة نووية بقوة 1 ميجا طن على بعد 310 أميال (500 كم) فوق جنوب المحيط الأطلسي، فإن التعرض المتكرر لحزام الإشعاع الاصطناعي سيؤدي إلى تعطيل ما يقرب من 98 في المائة من الأقمار الصناعية في غضون أسبوع واحد.

بالإضافة إلى ذلك، سنشهد ارتفاعاً حاداً في اصطدامات الأقمار الصناعية، حيث من المتوقع حدوث حوالي 20 اصطداماً في غضون عامين.

علاوة على ذلك، مع توقع استمرار الإشعاع والحطام لسنوات، لن يكون الأمر مجرد إرسال أقمار صناعية بديلة.وأضاف الفريق: "قد تبقى الأقمار الصناعية البديلة معرضة للإشعاع والحطام لسنوات."

وتابع: “يمكن لانفجار واحد أن يدمر البنية التحتية المدارية ويدعم الجهود المبذولة لمنع نشر واستخدام الأسلحة النووية في الفضاء”.

عواقب هائلة على الحياة على الأرض

أما بالنسبة للتأثير الذي سيحدثه هذا على الحياة على الأرض، فستكون العواقب هائلة، حيث يعتمد المجتمع الحديث على الأقمار الصناعية في كل شيء بدءًا من الملاحة والاتصالات وحتى التنبؤ بالطقس والمعاملات المالية.

حدث من قبل.. «ستارفيش برايم»

على الرغم من أن فكرة تفجير قنبلة نووية في الفضاء قد تبدو بعيدة المنال، إلا أن العلماء يشيرون إلى أن هذا قد حدث من قبل، ففي 9 يوليو 1962، شهدت التجربة النووية "ستارفيش برايم" تفجير رأس حربي بقوة 1.4 ميجا طن على ارتفاع 248 ميلاً (400 كم) فوق جزيرة جونستون المرجانية في المحيط الهادئ.

لم يقتصر تأثير الانفجار الهائل، الذي نفذته الولايات المتحدة، على إطفاء أضواء الشوارع وتعطيل الاتصالات الهاتفية على الأرض في هاواي فحسب، بل أدى أيضًا إلى خلق أحزمة إشعاعية من صنع الإنسان دمرت الأقمار الصناعية - مع استمرار الشعور بآثارها لأكثر من خمس سنوات.

ويشير العلماء إلى أن عدد الأقمار الصناعية في المدار اليوم أكبر بكثير مما كان عليه في عام 1962، مما يعني أن انفجارًا مماثلاً سيكون أكثر تدميراً، وأضافوا أنه سيحدث في بيئة مدارية أكثر كثافة سكانية بكثير.

